O familie al cărei fiu în vârstă de 22 de ani a luat-o pe drumul pierzaniei a făcut un apel disperat că arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, să o ajute ca ”să-l putem aduce pe drumul cel bun și să scoatem duhul rău”.

„Bună ziua, Înaltpreasfinția Voastră, numele meu este …. și sunt domiciliat în comuna ….., județul ….., am o situație foarte neplăcută în familie, deoarece am un frate care are 22 de ani, e angajat și posesor de autoturism, risipește tot salariul pe care îl primește pe chefuri și petreceri până ajunge să se împrumute la noi, membrii familiei, și când noi nu avem de unde să-i dăm ajunge să se împrumute și la oamenii din sat. Acum în ultimul moment a rămas și fără permis, fiind prins băut la volan și a stricat și mașina, dar nu stricăciune în sensul în care să-i facă daună, ci mai degrabă în sensul în care a lăsat-o fără niciun pic de combustibil și fără curent cât să o putem mișca. Eu am încercat să-l sfătuiesc, să-i spun că ceea ce face nu e bine și să mă lase să-i gestionez eu banii, ca să se scape de toate problemele, dar tot pe a lui o ține și totul vrea să fie al lui (relativ e pilda fiului risipitor în viața reală, dar din păcate nu dă semne că vrea să se întoarcă pe calea cea dreaptă). Ce putem face noi, membrii familiei, ca să-l putem aduce pe drumul cel bun și să scoatem duhul rău care îl aduce în starea asta?”, a întrebat familia.

”Rezolvarea problemelor persoanei despre care faceți vorbire nu stă în puterea dumneavoastră, ci în voința lui. Oricât de multă bunăvoință ați arăta dumneavoastră, dacă el nu renunță la ceea ce-l robește, schimbându-și viața, totul este în zadar. Recomandați-i să meargă la un duhovnic bun, dar și la un psihoterapeut sau, dacă este cazul, la un psihiatru, pentru recomandări sau chiar tratament de specialitate. Altfel, lucrurile vor fi scăpate de sub control”, a răspuns IPS Calinic.