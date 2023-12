Proiectul de modernizare a drumului județean Izvoarele Sucevei-Shepit (Cernăuți-Ucraina) a fost finalizat recepția având loc astăzi în prezența președintelui Consiliului Județean, Gheorghe Flutur. Investiția care s-a realizat cu fonduri europene transfrontaliere prin Programul Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020 a costat doar pe partea română 3,2 milioane de euro. ”Suntem azi într-un moment de bucurie pentru că putem să spunem că am finalizat un proiect transfrontalier așteptat de multă lume. Acest proiect crește șansele de deschidere a unui nou punct de frontieră între România și Uciaina, Izvoarele Sucevei- Shepit”, a spus Flutur.

El a arătat că drumul județean modernizat măsoară 3 kilometri lungime de la Primăria Izvoarele Sucevei și până în frontieră. ”Este un drum lat de 8 metri cu tot cu acostamente. Pe acest drum s-a construit un pod nou și opt podețe au fost refăcute. Au fost 700 de metri de ziduri de sprijin pe marginea drumului și au fost finanțate intrările în curți la 22 de gospodării. Termenul de realizare a proiectului a fost finalul acestui an. Constructorul s-a ținut de cuvânt și vreau să-i mulțumesc. Noi considerăm că a făcut o lucrare bună. S-au făcut și marcajele rutiere corespunzătoare. În zona strict de frontieră la bornă mai avem 17 metri de drum de asfaltat care are un regim special și am cerut autorităților de la București acordul pentru a interveni pe această bucățică”, a explicat Flutur.

El a spus că în paralel a cerut ministerelor de interne și de finanțe bani pentru construirea unui punct de frontieră la Izvoarele Sucevei. ”Avem nevoie de o construcție civilă acolo. Noi dăm o nouă perspectivă dezvoltării relațiilor dintre România și Ucraina. Dacă mă refer doar la acest drum el este în subordinea Consiliului Județean. Pe circa 46 de km este total modernizat. Asta înseamnă că municipiul Câmpulung Moldovenesc se va putea lega de Putila. Asta înseamnă undeva 55-60 de km. Pentru noi deschiderea aceasta și finalizarea drumului înseamnă dezvoltarea turismului. Drumul acesta trece prin cele mai frumoase peisaje de la noi. Leagă comunități de ruteni, de populație minoritar ucraineană care trăiește aici la noi în România, la Breaza, Moldova Sulița, Izvoarele Sucevei și eu văd deja localitatea Izvoarele Sucevei transformată într-un mic orășel”, a explicat președintele CJ Suceava.

El a menționat că paralel cu granița cu Ucraina s-a început modernizarea drumului care leagă Izvoarele Sucevei de Brodina. ”Mai sunt circa 18 km de modernizat și vom avea o legătură Izvoarele Sucevei-Brodina- Ulma- Rusca localități care au de asemenea minoritate ucraineană puternică. Și înspre vest de Izvoarele Sucevei e Cârlibaba drumul prin Bobeica, drum de 19 km la care începe Primăria de aici modernizarea. Asta ce înseamnă? Că paralel cu frontiera cu Ucraina noi am început modernizarea, asfaltarea acestor drumuri la care să aibă acces populația din zonă pentru că sunt drumuri greu accesibile când plouă sau când ninge. Eu sunt convins că același lucru se va întâmpla și la dumneavoastră mai ales după ce se va termina războiul nedrept veți putea să vă dezvoltați. Vrem să ajungem și noi mai repede la Storojineț, la Vișnița”, a mai spus Flutur care s-a aflat în legătură telefonică cu Guvernatorul regiunii Cernăuți, Ruslan Zaparaniuk.