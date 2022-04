La Gura Humorului a fost identificat in trafic ansamblu auto format din cap tractor și semiremorca care transporta material lemnos, respectiv cherestea răsinoase. Conducătorul auto din loc. Dragoșa, jud. Suceava a prezentat pentru control avizul pentru capul tractorpentru cantitatea de 15,165 mc cherestea răsinoase și avizul pentru semiremorca pentru cantitatea de 19,566 mc cherestea răsinoase. Intrucât existau suspiciuni cu privire la volumul de material lemnos transportat, autoutilitara a fost condusă la sediul Cantonului Silvic Izvor din cadrul Ocolului Silvic Gura-Humorului, unde specialiștii silvici au procedat la inventarierea materialului lemnos rezultând un volum total 18,449 mc cherestea răsinoase pe capul tractor, cu 3,284 mc cherestea rasinoase in plus fată de volumul inscris in avizul de însotire și un volum total de 23,131 mc cherestea răsinoase pe semiremorca, cu 3,565 mc cherestea răsinoase în plus fată de volumul înscris în avizul de însoțire. În cauză, s-a dispus sanctionarea contraventională aplicându-se 2 sanctiuni contravenționale în valoare de 4.000 lei, conform art. 19, alin. (2), lit. b) din Legea 171/2010, iar ca măsură complementară s-a dispus confiscarea cantitătii totale de 6,849 mc cherestea răsinoase în valoare totală de 5.958,63 lei conform O.M. 119/2022.