Și-a găsit sfârșitul la doar 50 de ani în timp ce lucra la propria casă. Este vorba despre unm bărbat din Cajvana care în timp ce lucra la acoperișul casei aflate în construcție s-a dezechilibrat și a căzut în gol. Unul dintre copiii săi a sunat la 112 însă echipajul medical după ce a efectuat manevre de resuscitare aproape o oră și jumătate s-a declarat învins.

