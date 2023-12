Ziua de 2 decembrie 2023 a marcat un succes pentru ACADEMIA SPORTIVĂ GHEDEON destinată Luptelor Greco-Romane din localitatea suceveană Ipotești.

Competiția de lupte, s-a desfășurat în sală de sport (recent inaugurate) unde au concurat sportivii mici (6-9 ani) la trânte, juniori mici de (9-11 ani) și sportivii U13, U15, U17 la lupte Greco Romane.

Cluburile sportive care au participat au fost: CS Zimbru Siret, CSM Suceava, LPS Suceava, CSS Rădăuți, CSM Rădăuți, ACS Școala de Lupte Stefan Rusu și gazda Academia Sportivă GHEDEON IPOTEŞTI.

Atmosfera a fost una de sărbătoare, deoarece s-au întâlnit la acest eveniment sucevean mulți: copii, tineri, colegi de școală, părinți, bunici, rude, susținători, antrenori, sponsori.

Au fost prezenți primarul și mai marii localității Ipotești, pentru a demonstra că un asemenea

eveniment a fost pregătit cu multe eforturi de echipă.

S-au oferit sportivilor: diplome şi medalii.

Laurențiu Petrică Bolohan un antrenor dedicat sportului, serios și bun pedagog, a condus echipa sa de tineri luptători la mai multe victorii binemeritate.

Alături de el au participat la organizarea acestui turneu Sebastian Strijac, Dan Gontariu și Ana Andris. Toți au format o echipă puternică și eficientă în jurul acestui turneu.

Antrenorul Laurențiu Petrică Bolohan și echipa sa sunt convinși din experiența lor de luptători de performanță, că luptele sportive dezvoltă caractere și formează calități în tinerii sportivi.

A consemnat

Iuliana Maria Bușoi