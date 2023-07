Un grav accident rutier s-a produs intre un microbuz si un autoturism, pe raza localitatii Băișești, a anunțat ISU Suceava. Evenimentul a fost anuntat prin numarul unic de urgenta 112, la ora 1:13.

Au intervenit pompierii militari cu o autospeciala pentru descarcerare si o ambulanta SMURD, cu sprijinul a patru echipaje SAJ.

Cinci persoane, una din microbuz si patru din autoturism, au necesitat ingrijiri medicale. Doua dintre victime, una din microbuz si cealalata din autoturism, au ramas incarcerate si au necesitat interventia echipei de descarcerare pentru a fi extrase din masini.

Toate victimele (trei adolescenti cu varste intre 16 si 17 ani, un tanar de 19 ani si un barbat de 38 de ani) au fost transportate la spital, pentru investigatii suplimentare si tratament de specialitate.