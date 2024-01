Actorul și autorul Simu Liu (Barbie, filmul Marvel Shang-Chi și legenda celor zece inele) va fi gazda People’s Choice Awards de anul acesta.

Fanii din întreaga lume își pot susține nominalizatul favorit la fiecare dintre cele 45 de categorii legate de film, televiziune, muzică și cultură pop. Gala People’s Choice Awards 2024 va fi difuzată în direct în noaptea de duminică spre luni, 19 februarie, de la ora 03:00 (în reluare de la ora 24:00) de la Barker Hangar din Santa Monica (California). În plus, emisiunea de pe covorul roșu Live From E!: People’s Choice Awards va începe, la ora 01:00 (reluarea fiind programată la 22:00) la E!.

„Sunt atât de recunoscător că mi s-a cerut să fiu prezentatorul People’s Choice Awards 2024. Abia aștept să sărbătorim acest an incredibil în cultura pop și să facem asta alături de fanii incredibili care fac posibil tot ceea ce facem”, a transmis Liu.

„Suntem încântați că Simu Liu găzduiește People’s Choice Awards 2024. Aceste premii sunt un tur de forță iubit de fani, la Hollywood, iar farmecul nelimitat și legătura lui Simu cu fanii întruchipează perfect spiritul acestei gale”, a declarat Jen Neal (Vicepreședinte Executiv, Live Events and Specials, NBCUniversal Entertainment).

Liu este nominalizat la People’s Choice Award, la categoria „Movie Performance” pentru rolul său din filmul de succes Barbie. În 2021, a câștigat un trofeu „Action Movie Star” pentru pelicula Marvel Shang-Chi și legenda celor zece inele și a fost nominalizat la categoria „Male Movie Star”, pentru același rol.

Înainte de rolul său din Universul Marvel, Liu a jucat timp de cinci sezoane în serialul de comedie Kim’s Convenience (CBC/Netflix). În prezent, poate fi văzut în filmul de succes Barbie (Warner Bros.), cu Margot Robbie și Ryan Gosling, regizat de Greta Gerwig. Următoarele sale filme vor fi: Arthur the King (Lionsgate), thrillerul SF Atlas (Netflix, în care va juca alături de Jennifer Lopez) și comedia de acțiune regizată de Paul Feig Jackpot (Amazon, în care va juca alături de John Cena și Awkwafina). Anul trecut, HarperCollins i-a lansat autobiografia, prezentă ulterior în lista de bestsellere New York Times: We Were Dreamers: An Immigrant Superhero Origin Story.

People’s Choice Awards și Live from E!: People’s Choice Awards sunt produse de Den of Thieves. Jesse Ignjatovic, Evan Prager și Barb Bialkowski vor fi producători executivi.