Actrița și cântăreața americană Doris Day a murit în 2019, la vârsta de 97 de ani. A avut o pneumonie de care nu a mai scăpat. A avut o viață greu încercată, puțini știind faptul că soțul ei a încercat să o omoare atunci când era gravidă, notează click.ro.

Trombonistul Al Jorden era înalt și curtenitor, iar adolescenta Doris s-a îndrăgostit pe loc de muzicianul de 23 de ani. Cei doi au devenit un cuplu, iar gelozia pe care Al o afișa tot mai des i se părea măgulitoare tinerei de numai 16 ani. Însă căsnicia celor doi a marcat începutul problemelor pentru Day.

A doua zi după nuntă, Doris a primit un cadou de la managerul lui Jorden, momentul în care iadul s-a declanșat pe pământ, potrivit sursei citate. „În secunda în care am ajuns acasă, m-a apucat de braț și m-a lovit în față. Am încercat să mă protejez cu mâinile, dar el mă izbea de mobilă și continua să mă lovească. Mă făcea «târfă nenorocită» și mă lovea până am căzut la pământ. Un minunt mai târziu, Jorden a izbucnit în lacrimi și a început să-și ceară iertare: «Te rog, iartă-mă! Te iubesc prea mult. Nu trebuia să te lovesc. Dar nu suport ca altcineva să se uite la tine!»”.

Doris a rămas însărcinată în timp ce era căsătorită și a vrut să nască, dar Jorden a forțat-o să facă un avort. Mama ei l-a amenințat că îl va ucide dacă o pune pe fiica ei să o facă, așa că Jorden a susținut că nu era copilul lui. A bătut-o atât de rău pe Doris încât aproape că a avut un avort spontan.

Dar ea nu l-a părăsit nici atunci.

Sursa foto: Facebook

