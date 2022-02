Adda a aflat, după un an şi jumătate de umblat pe la medici şi făcut investigaţii, că de ce boli suferă de fapt. Iniţial, doctorii i-au pus un alt diagnostic cântăreţei de 29 de ani, dar acum lucrurile sunt clare.

Adda a dezvăluit că a fost diagnosticată cu Borelioza și Bartonella, două boli provocate de bacterii transmise la om de la animale, căpuşe, tânţari sau ploşniţe. Din cauza faptului că afecţiunile nu au fost diagnosticate corect de la început, inflamaţia şi neurotoxinele au ajuns la creier, aşa că Adda va avea nevoie de un tratament agresiv. Acum, solista se pregăteşte pentru începerea procesului şi încearcă să finalizeze proiectele profesionale începute, potrivit click.ro.

“Dragii mei, după un an jumătate de chin în care mi s-a pus diagnostic greșit și mi s-a dat tratament și mai greșit, am aflat într-un final adevărul. A fost nevoie să îmi paralizeze anumite părți ale corpului că să fiu diagnosticată cu Borelioza și Bartonella- transmise de căpușe și țânțari, ploșnițe sau dacă te mușcă animale care au asta în sânge. Din păcate, inflamația și neurotoxinele au ajuns la creier, pentru că nu s-a acționat la timp. Așa că urmează o perioada de lupta și de tratament agresiv care durează în total un an și jumătate. Momentan sunt în pregătirea corpului pentru tratament. Și trag să-mi duc la final o parte din proiecte și să-mi onorez promisiunile”, a spus Adda, pe pagina sa de Facebook, notează sursa citată.

Adda a explicat că trebuie să se retragă o perioadă din viaţa publică, datorită tratamentului, care va fi unul greu. Ea a promis însă că va scoate noul album, aşa cum trebuia, chiar de ziua ei, pe 3 martie, dar fără o lansare specială.

