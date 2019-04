Conferintele de cariera si business organizate de Woman2Woman.ro sub numele „Femei de cariera” au ajuns la a X-a editie. Cu aceasta ocazie, organizatorii ti-au pregatit mai multa interactivitate si socializare, speakeri cu idei proaspete si utile, dar si… surprize.

Ajunsa la a X-a editie, conferinta isi propune sa aduca de fiecare data informatii pe care participantele la eveniment le pot pune in practica imediat, insa si specialisti care le pot raspunde intrebarilor pe care participantele din public le au.

Potrivit organizatorilor, „Femei de cariera a evoluat de la un eveniment cadou, la o conferinta utila, menita sa sustina antreprenoarele si femeile care isi doresc sa evolueze pe plan profesional. Evenimentul este totodata un prilej de intalnire, unde, intr-un mediu extrem de placut, se schimba idei, se obtine feedback, se creeaza legaturi si parteneriate. Nu de putine ori, doamnele participantele prezente la evenimentele noastre au ramas in legatura si au dezvoltat colaborari de durata.”

Da-ti si tu un refresh si participa la a X-a editie a conferintei Femei de cariera, un eveniment cu traditie in randul femeilor interesate de cariera, afaceri si antreprenoriat.

Despre ce se va discuta in cadrul evenimentului

Speakerii care au confirmat pana acum prezenta nu sunt straini acestui eveniment si nu sunt la prima intalnire cu publicul conferintelor organizate de Woman2Woman.ro. Iata doar cateva dintre temele de discutie:

Branding personal si evolutie personala si profesionala;

Modelarea comportamentul, cautarea sensului ca principiu motivator, increderea in viitor, rezilienta si bucuria vietii, ca motor al reusitelor personale si profesionale;

Depasirea obstacolelor, empatie, importanta grupului – nu poti face nimic de unul singur si oamenii de afaceri stiu asta;

Speakerilor conformati pana acum li se vor alatura si altii, cu teme de interes pentru publicului conferintei.

Pe langa informatiile oferite de speakeri, organizatorii au pregatit si o sesiune de networking, in care doamnele prezente au ocazia sa interactioneze, sa discute, sa schimbe si sa produca idei utile pentru dezvoltarea profesionala si a business-ului.

Pe langa biletele de participare, antreprenoarele pot beneficia de mai multa expunere si prin intermediul pachetelor speciale.

In plus, de la eveniment nu vor lipsi atmosfera calda si surprizele placute.

Afla mai multe detalii si inscrie-te in pagina evenimentului.

Printre sponsorii care sustin evenimentul se numara SEOmark.ro, sponsor princial, dar si Answear sau All To Know, care s-au alaturat ca sponsori secundari ai conferintei.

Evenimentul va fi moderat de Dorina Florea, pe care probabil o stii deja de la pupitrul Telejurnalului de la ora 14 si de la 20, programe de stiri difuzate la TVR1.

In plus, evenimentul este mediatizat si de: Acasa.ro, Afaceri si leadership feminin, Business24, Comunicatedepresa.ro, Fashion8, LivePR, Jurnalul de Afaceri, Portal Management, PR2Advertising.ro, Profitinfo, PRwave, Ziare.com.