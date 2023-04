La data de 23 aprilie ora 03.35, polițiștii patrulei din cadrul SPR 12 Preutești, aflându-se în serviciul de patrulare pe raza Secţiei 12 Poliţie Rurală Preuteşti au oprit un autoturism pe DJ 208 în sat Preutești, condus de o persoana de sex feminin.

Cu ocazia legitimării conducătoarei auto s-a constatat că tânăra are 19 ani și este din Vadu Moldovei. Întrucât conducătoarea emana halenă alcoolică a fost testată cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind de 0.75 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, acesta a fost condusă la Spitalul Municipal Fălticeni pentru recoltarea probelor biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. S-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de “ conducerea unui vehicul sub influenţa aloolului sau altor substanţe faptă prev. Şi ped. De art.336 alin.1 Cod Penal.