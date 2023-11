Invitată la podcastul „Badassmom”, moderat de Giulia Anghelescu, Alexia Eram (23 de ani) a făcut dezvăluiri incitante despre primul ei sărut. Fiica Andreei Esca a vorbit și despre nunta cu Mario Fresh.

„Când a fost primul sărut? Pe la 12 ani. M-am sărutat prima oară în baia școlii”, a povestit Alexia Eram, potrivit click.ro, la podcastul Giuliei Anghelescu, colega de “suferință” de la America Express.

Alexia Eram și Mario Fresh au început o relație de la vârsta de 14 ani și au crescut, practic, împreună. Povestea lor de dragoste adolescentină continuă și în prezent, după șapte ani de relație. Cei doi s-au mai confruntat și cu probleme în cuplu, au mai plecat în vacanțe și separat, însă, până la urmă s-au împacat, iar acum se înțeleg mai bine ca niciodată. Chiar și așa, fiica Andreei Esca spune că nu se pune încă problema să se căsătorească, fiind mult prea tânără.

„Știu exact cum vreau să arate nunta. Sunt de mult cu Mario, dar totuși suntem foarte tineri ca să vorbim de nuntă în curând.”, a declarat Alexia Eram, în podcastul „Baddasmom”.

