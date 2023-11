Camera de Comerț și Industrie Suceava a organizat, vineri, o nouă ediție a Galei Excelenței în Afaceri 2023, unul dintre cele mai importante evenimente la nivel local și regional dedicat mediului de afaceri. Conform tradiției sale îndelungate, aflat la cea de a 33-a ediție, Gala Excelenței în Afaceri reprezintă o recunoaștere a meritelor antreprenorilor suceveni pentru perseverența și rezultatele deosebite pe care le-au obținut.

Gala Excelenței în afaceri 2023 a oferit distincții celor mai performante companii sucevene, pentru a răsplăti elementele cheie de diferenţiere pe piaţă, continuitatea în activitate, eficienţa şi competitivitatea, „abilitatea de a genera idei” şi creativitatea.

În cadrul evenimentului au fost acordate Premii și Trofee Speciale. Unul dintre trofeele de excelență speciale a fost acordat omului de afaceri Dumitru Popescu, pentru 70 de ani de activitate. Potrivit CCI Suceava, SUCT Suceava reprezintă un caz unic în mediul economic local. Astfel, SUCT este singura companie suceveană că are o astfel de carte de vizită, nu numai cu rezultate și performanță dar și cu o activitate continuă timp de 70 de ani.

În cadrul Galei au mai fost acordate următoarele trofee:

TROFEUL DE EXCELENȚĂ PENTRU 30 ANI DE ACTIVITATE

CONELTEX – Ion ȘVEDUNEAC

CORSEM IMPEX – Cătălina TANASĂ

DELTAFARM – Lăcrămioara COJOCARIU

DOXAR GRUP – Ovidiu COSTAN

FETCOM – Ciprian FETCU

LOIAL IMPEX – Ioan BRĂESCU

REKO PACKAGING – Relu COJOCARU

TIPOGRAFIA CELESTIN – Celestin AVASILOAIE

TREI PITICI PRODCOM – Ovidiu PITIC

TROFEUL DE EXCELENȚĂ PENTRU 20 ANI DE ACTIVITATE

AC MOBILE – Alin CREȚU

DORNA MEDICAL – Roman BOCA

MARELBO – Aurel BOBU

STIL MEDIA – Monica PRISĂCARU

TOP CONSTRUCT –Gheorghe ROȘU

TROFEELE SPECIALE PENTRU PARTENERIAT DINAMIC ȘI DURABIL CU CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE SUCEAVA

UNIVERSITATEA ȘTEFAN CEL MARE SUCEAVA – Prof. univ. dr. Carmen NĂSTASE

DIRECȚIA PENTRU AGRICULTURĂ JUDEȚEANĂ SUCEAVA – Director Elena Claudia GOGU pentru implementarea proiectului Piața Volantă ”Din drag de Bucovina”

ACCEPT SOFTWARE – Ioan COAJĂ

BUCOVRAD – Dan MIRONIUC

BOHEMIA CONSTRUCT – Flori OLTEANU

GRIDOMA SERV – COM – Florin GRIGOREAN

KILLER – Alexandru ȘCHEUL

TRIO NEC – Mihai NECHIFOR

Diplome și trofee acordate PARTENERILOR evenientului

URSA MARE COMPROD – ILISEI – Partener al evenimentului și 30 ani activitate

SID INVESTMENT – Alin COVAȘĂ – Partener al evenimentului

Diplome și trofee acordate SPONSORILOR evenimentului

ATLANTIS GOLD – Constantin LUCHIAN

AUTO SCHUNN – Sebastian SCHUNN

BANCA COMERCIALA ROMANA – Romeo ANTOHI

BANCA TRANSILVANIA – Florin MOROȘAN

DELICATESE LARISA – Larisa FILOTEANU

GENERALI – Militina TĂNASE

GROUPAMA ASIGURARI – Gheorghe LEONTE

ING BANK ROMANIA – Sorin ȘOMÎTCĂ

REGINA MARIA – Dan Gabriel IACOB

ZIRETO – Florin PAVĂL

Ediţia din acest an a avut loc vineri, 3 noiembrie la Prestige Ballroom Suceava și a fost organizată cu sprijinul partenerilor URSA MARE și SID Investment, precum și al sponsorilor Regina Maria, Banca Comercială Română, Banca Transilvania, Groupama Asigurări, ING Bank, GENERALI Asigurări, Delicatese Larisa, Zireto, Bucovina, Maspex România, Auto Schunn, Atlantis Gold, Expert Music, precum și a partenerilor media principali Viva FM, Monitorul de Suceava, NewsBucovina, Bucovina TV, precum și Radio 100.4 FM, Crai Nou, Orion FM, Suceava News, Radio Dorna, Radio AS și Suceava Live.