Alianța Dreapta Unită (ADU) compusă din USR, PMP și Forța Dreptei și-a lansat astăzi la Suceava într-o conferință de presă candidații la funcția de primar al municipiului Suceava și la președinția Consiliului Județean. Este vorba de Marian Andronache, președintele organizației județene a PMP și de deputatul Emanuel Ungureanu, președintele organizației municipale Suceava a USR. Andronache a spus din start că ”este timpul să se facă dreptate pentru Suceava” și a arătat că în 2020 când a candidat prima dată la funcția de primar al Sucevei s-a clasat pe locul doi. ”În 2020 am fost locul 2 iar anul acesta sunt sigur că împreună vom fi locul 1”, este convins Andronache. El și-a luat în colimator principalii săi contracandidați, Lucian Harșovschi de la PNL și Vasile Rîmbu de la PSD.

Andronache despre Harșovschi: ” În afară de beculețele de pe esplanadă cu veșnica replică Suceava instagramabilă Harșovschi nu poate vorbi nimic despre întinerirea Sucevei”

”Haideți să ne gândim un pic la Suceava așa cum este ea la realitatea pe care o trăim în fieare zi nu la videourile lui Lucian Harșovschi care face administrație de când face și Lungu. Nu poate Harșovschi să vorbească despre Suceava întinerită în condițiile în care Suceava sub conducerea lui Harșovschi a pierdut și ultima speranță pentru viața de noapte a Sucevei, a închis orizonturile pentru tinerii suceveni. Nu degeaba și reel-urile puse de el unde putem merge în Suceava? Mergem în centru, mergem în centru și iar în centru. În afară de beculețele de pe esplanadă cu veșnica replică Suceava instagramabilă Harșovschi nu poate vorbi nimic despre întinerirea Sucevei. Și-a câștigat lupta în interiorul partidului dar cu siguranță acest câștig va elibera Suceava de echipa care a oprit Suceava din dezvoltare”, a spus Marian Andronache.

Andronache despre Rîmbu: ”Care este bugetul atras de Rîmbu pentru modernizarea Spitalului Județean? Zero! La fel ca șansele domniei sale să-i păcălescă pe suceveni în acest an”

”În contrapartită vine un candidat cu vârstă de pensionare de la PSD să ne spună că ”face Suceava bine”. Ne-a lămurit deja domnul Rîmbu cu abilitățile domniei sale când a îmbolnăvit Suceava când a transformat-o în Lombardia României. Nu poate ieși acum să ne spună că face Suceava bine. Ar face bine dacă și-ar vedea de pensie. În mod constant iese cu niște clipuri de promovare prin care se face efectiv de râs. A reușit deja să rezolve fotbalul sucevean împreună cu Mircea Lucescu care cunoaște realitatea de la Suceava foaret bine ultima oară oprindu-se din drumul lui de la Craiova spre București să mănânce o plăcintă la noi. Și mă întreb Rîmbu unde-și mănâncă plăcintele? Rîmbu nu înțelege că Suceava nu mai poate fi driblată așa cum își dorește el? A venit pe turnanta Flutur-Lungu, pozează într-un independent susținut de PSD dar realizările lui sunt nule. Normal că a modernizat Spitalul. Banii au venit de la Consiliul Județean, de la Primărie de la Minister prin intervențiile regretatului ministru secretar de stat Cristi Irimie, Dumnezeu să-l odihnească. Cum să nu faci când ai buget? Dar care este bugetul atras de Rîmbu pentru modernizarea Spitalului Județean? Zero! La fel ca șansele domniei sale să-i păcălescă pe suceveni în acest an”, l-a zugrăvit Andronache pe Vasile Rîmbu.

Andronache și-a invitat contracandidații la o dezbatere publică pe programe și viziuni arătând că un eventual refuz din partea lor ar trebui sancționat drastic de electorat

Andronache și-a invitat contracandidații la o dezbatere publică pe programe și viziuni arătând că un eventual refuz din partea lor ar trebui sancționat drastic de electorat. ”Anul acesta ne vom impune noi viziunea de dezvoltare a Sucevei. Anul acesta împreună ne vom lua orașul înapoi și să nu mai discutăm după un prim mandat despre străzi de pământ în Suceava, să nu mai vorbim despre lipsa activităților pentru tineri, despre investiții neverificate gen axul principal care a cauzat și cauzează în continuare foarte multe accidente, despre parcări și trafic aglomerat, despre apartamente luate în schimbul unor faciltități. Ajunge! Nu mai putem continua așa. A venit momentul să lăsăm în urmă tot ceea ce s-a întâmplat până acum și să ne apucăm serios de treabă. Cred că Suceava va avea nevoie de adevăr și eu cred că este extrem de important să vină contracandidații mei într-o dezbatere clară pe proiecte administrative. Mi-aș dori să vadă sucevenii punctele de vedere ale fiecăruia dintre noi. Evitarea unei astfel de dezbateri ar trebui sancționată drastic”, a încheiat Marian Andronache.

La rândul său candidatul ADU la Consiliul Județean, deputatul Emanuel Ungureanu, a ținut să amintească de originile sale sucevene și să critice prestația actualului președinte al Consiliului Județean, Gheorghe Flutur. ”Mă bucur că am ajuns acasă. Ama vut emoții când am ajuns aici. În apropiere a fost școala generală unde am făcut primii pași prin cunoașterea muzicii. Puțină lume știe și vă fac o mărturisire că am cântat la vioară și acum unde este Colegiul de muzică era locul unde vibra inima mea alături de niște copii buni acum niște adulți mari care cântă în tot felul de ansambluri așa că drumul acesta către Bucovina este și drumul către prima mea școală”, a spus Ungureanu. De menționat că la conferința de presă în care au fostr lansați cei doi candidați au mai fost președinți președintele Forța Dreptei Suceava, Păstorel Macoviciuc, președintele organizației municipale Suceava a PMP, Cristian Timoficiuc, liderul județean al USR, Vasile Cărare și secretarul general al PMP Suceava, Anca Gâtlan.