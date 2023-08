Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat că la finalul acestei luni vor începe lucrările de restaurare a Cetății de Scaun a Sucevei. Gheorghe Flutur a precizat că proiectul pentru restaurarea cetății are o valoare de șase milioane de euro, cu fonduri de la Consiliul Județean. Lucrările vor începe după ediția de anul acesta a festivalului medieval, care va avea loc în perioada 17 – 20 august. „Sunt lucrări mari de restaurare în Cetatea de Scaun a Sucevei, pentru consolidarea contraescarpei, a escarpei, pentru plombarea și chituirea șanțului interior al cetății și va fi consolidată pulberăria. De asemene se va face un alt pod consolidat la intrarea în cetate, iar toată balustrada și mâna curentă va fi înlocuită și consolidată, plus alte lucrări”, a declarat șeful administrației județene. El a ținut să precizeze că anul trecut, Cetatea de Scaun a Sucevei a fost vizitată de peste 200.000 de turiști. „Deci Suceava devine un pol de atracție turistică și pentru că aici avem cetatea marelui Ștefan, există un interes foarte mare pentru acest obiectiv, dar și pentru că sunt multe evenimente care atrag turiști în Cetatea de Scaun de Scaun a Sucevei”, a încheiat Gheorghe Flutur.

