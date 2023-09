Consiliul Județean continuă eforturile de a găsi alternative la cursele de pe Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava. Preşedintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat că a luat legătura cu ambasadori din mai multe țări pentru a contacta noi companii aeriene de transport și am solicitat întrevederi cu acestea. Am avut discuții inclusiv cu Tarom pentru a găsi soluții suplimentare de zboruri de pe aeroportul din Suceava.

, 5.5 out of 10 based on 2 ratings