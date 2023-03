Gheorghe Flutur, prim-vicepreședinte al Partidului Național Liberal, a convocat luni Comisia Națională de Politici Publice a PNL, pe care o coordonează și din care fac parte cei 17 vicepreședinți PNL aleși la cel mai recent congres al Partidului, președinții comisiilor de specialitate pentru cele 17 domenii, precum și secretarii executivi Sebastian Burduja, Andrei Baciu și Siegfried Mureșan. La ședință a participat și prim-vicepreședintele pe Relații Politice, Dan Motreanu.

”A avut loc o analiză a stadiului îndeplinirii programului de Guvernare aprobat în Parlament pentru Guvernul Ciucă. Această analiză are loc periodic și de fiecare dată se fac propuneri concrete pentru realizarea punct cu punct a ceea ce am promis în programul de guvernare.

PNL este un partid transparent, care a profesionalizat politicile publice și încurajează modelul participativ, cu o implicare ridicată a membrilor săi în procesul de găsire a celor mai bune soluții pentru toate domeniile cuprinse în programul de guvernare”, a declarat Flutur.