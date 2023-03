Cateii care fac performanta in concursurile canine nu au nevoie doar de un aspect ingrijit si o blana lucioasa, ci si de control si mobilitate. Tocmai de aceea, Onlinepet.ro sponsorizeaza concursurile de profil oferind Aplazyl, un supliment alimentar special realizat pentru sustinerea sistemului locomotor al cainilor si al pisicilor.

Acest supliment alimentar e bogat in oligoelemente de care animalele de companie au nevoie si contine extracte din plante precum gheara diavolului si rasina de Boswellia. La toate acestea se adauga pudra de scoica cu buze verzi, pudra de alga verde, ulei de peste si pudra de urzica.

Prin urmare, Aplazyl este un supliment alimentar extrem de util pentru mentinerea articulatiilor sanatoase ale animalelor de companie. Pe langa faptul ca le lubrifiaza, le sustine si conserva cartilagiile, raspunzand cerintelor nutritionale ale sistemului locomotor al cainilor si pisicilor in crestere sau in perioada de efort intens.

De asemenea, mentine flexibilitatea articulatiilor, fiind extrem de benefic pentru animalele batrane, aflate in perioada de convalescenta sau de recuperare. Se mai recomanda femelelor gestante sau care alapteaza pui.

Multi dintre cainii care participa la concursurile canine sunt castigatori din generatie in generatie si isi pastreaza mobilitatea cu Aplazyl. De altfel, acesta e si unul dintre secretele castigatorilor.

Tot mai multi posesori de animale sunt incantati de rezultatele obtinute prin administrarea acestui supliment, performantele obtinute fiind de necontestat.

Aplazyl – tablete pentru caini si pisici de toate varstele

Pentru a avea un animal sanatos, energic si care sa se bucure de o viata activa si implinita multi ani, poti lua in considerare administrarea unui supliment alimentar, special conceput pentru sustinerea sistemului locomotor si a articulatiilor. Cu Aplazyl in varianta de 60 de tablete, ai asigurat tratamentul pentru circa doua luni, fiind suficient atat pentru cateii si pisicutele in crestere, cat si pentru cainii si pisicile batrane.

Pentru intretinerea pisicilor si cainilor batrani se recomanda doua cure pe an de cate 12 saptamani, o cura de 30 de zile inainte de fatare si o cura de 60 de zile dupa fatare. Este un supliment alimentar care se administreaza oral punandu-se in hrana sau direct in gura animalului.

Aplazyl – ce parere au posesorii de animale

Din ce in ce mai multi posesori de caini si pisici au descoperit beneficiile incontestabile ale administrarii Aplazylului, motiv pentru care il recomanda cu incredere. Acesta se poate administra cateilor si pisicutelor in crestere, dar si animalelor batrane, aflate in perioada de recuperare dupa o interventie chirurgicala sau un efort fizic sustinut.

Este un supliment usor de administrat atat cainilor, cat si pisicilor, are un pret accesibil si acum se poate castiga ca premiu la unul dintre concursurile realizate de onlinepet.ro.

Rezerva-ti timp si afla mai multe despre acest supliment si asigura-te ca ai dozele necesare pentru a incepe cat mai curand tratamentul cainelui sau pisicii tale!