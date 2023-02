Un medic dentist câștigă în România, în medie, circa 3.500 EUR pe lună;

Media de vârstă a cadrelor medicale din clinicile Life Dental Spa este de 30-35 ani;

Topul țărilor cu cele mai mari salarii în domeniul stomatologic;

Life Dental Spa și-a bugetat investiții de peste 2 mil. euro în deschiderea a cel puțin 5 noi clinici stomatologice în acest an.

Un medic dentist din clinicile Life Dental Spa, cu 10 unități la nivelul întregii țări, specializate în tratamente cu laser, o tehnologie de vârf, fără durere, poate ajunge să câștige chiar și până la 10.000 de euro pe lună, mult peste media veniturilor din acest sector.

Aceste venituri sunt obținute în special de cadrele medicale cu experiență, specializate în chirurgie dentară sau ortodentiție.

Dacă în cazul unui chirurg dentar lucrurile sunt destul de clare, acesta fiind responsabil de intervenții de precizie la nivelul cavității bucale, medicul specialist în ortodonție, cunoscut și ca medic ortodont, este cel care se ocupă strict cu diagnosticarea, prevenția și tratarea anomaliilor dento-faciale, cum ar fi mușcătura inversă, prognatismul mandibular, mușcătura adâncă și cea deschisă, înghesuirea dentară sau alte probleme la nivel dento-facial.

„Avem medici colaboratori care pot câștiga și până la 10.000 de euro într-o lună. Sunt cadre medicale specializate în chirurgie dentară, ortodonție, protetică sau paradontologie. Medicii specialiști din clinicile noastre lucrează în regim de colaborare, au un program normal de lucru – de 6-8 ore, dar avem și cadre medicale care lucrează part-time. Media veniturilor unui medic dentist în clinicile noastre se ridică la circa 5.000 de euro pe lună”, a declarat Dr. Cristina Obreja, medic stomatolog certificat în utilizarea tehnologiilor cu laser și cofondator Life Dental Spa.

Potrivit Dr. Cristina Obreja, media de vârstă a cadrelor medicale din clinicile Life Dental Spa este de 30-35 ani.

„Utilizând soluții moderne pentru tratarea problemelor dentare, ce au la bază laserul, am căutat în special să colaborăm alături de medici tineri, deschiși spre nou, dornici spre a îmbrățișa o tehnologie care va revoluționa domeniul stomatologic și în România. Suntem într-un continuu proces de identificare a unor medici flexibili, care sunt deschiși sa învețe noile tehnologii și protocoalele de lucru – inovația este cel mai important atu pe care îl putem transfera pacienților, prin servicii de calitate”, a mai precizat Dr. Cristina Obreja, care spune că cea mai mare parte a echipei medicale, ce numără în prezent peste 80 de specialiști, vine din clinici mai mici, unde nu beneficiază de tehnologie de ultimă generație – și nu au posibilitatea de a lucra multidisciplinar – lucru care în cabinetele mici nu există.

Un medic dentist câștigă în România, în medie, circa 3.500 EUR pe lună. Salariile ar putea crește cu 40% în următorii 5 ani

Salariul brut (înainte de taxe și fără bonusuri) al unui medic dentist în România variază între 140.000 RON pe an (12.000 RON pe lună) pe o poziție entry-level (cu experiență de 1-3 ani) și poate ajunge și la peste 250.000 RON pe an (peste 20.000 RON pe lună) pentru una de senior (cu peste 8 ani de experiență), potrivit datelor SalaryExpert[1].

Trendurile din piața dentară, numărul tot mai ridicat al cererii de specialiști, dar și creșterea numărului de pacienți care au nevoie de tratamente specializate ar putea face ca veniturile medicilor stomatologi să crească cu aproximativ 40% în următorii 5 ani, mai arată un raport al Salary Expert.

„Tehnologiile moderne pe care am reușit să le aducem pe piața din România nu doar că vor face experiența pacientului mai plăcută și mai ușoară, dar vor atrage tot mai mulți specialiști care își vor dori să renunțe la medicina tradițională și vor căuta o abordare holistică, axată pe eficiență și reușite. Investim constant în dezvoltarea clinicilor noastre, în echipe, în perfecționarea cadrelor medicale, pentru că trăim în secolul schimbărilor, iar medicina este printre sectoarele în care apar mereu noutăți”, a precizat, la rândul său, Ștefan Obreja, investitor și cofondator Life Dental Spa.

Topul țărilor cu cele mai mari salarii în domeniul stomatologic

Potrivit unui studiu realizat în Marea Britanie, în care este evaluat topul țărilor în funcție de cheltuielile în domeniul medical, Statele Unite, Belgia și Danemarca sunt țările cu cele mai mari salarii pentru medicii dentiști la nivel global[2]. Opt din cele 10 țări din top se află, însă, în Europa.

Salariul mediu brut al unui medic dentist din SUA se ridică la circa 180.000 lire sterline pe an (peste 200.000 de euro pe an), al unuia din Belgia la circa 150.000 lire pe an (~169.000 de euro pe an), în timp ce al unui medic dentist din Danemarca se ridică la circa 146.000 lire pe an (~165.000 euro pe an).

LOC ȚARA SALARIU / AN SALARIU / LUNĂ 1 SUA ~200.000 EUR ~17.000 EUR 2 BELGIA ~169.000 EUR ~14.000 EUR 3 DANEMARCA ~165.000 EUR ~13.750 EUR 4 NORVEGIA ~142.000 EUR ~11.800 EUR 5 OLANDA ~138.000 EUR ~11.500 EUR 6 FINLANDA ~133.000 EUR ~11.000 EUR 7 ISLANDA ~128.000 EUR ~10.650 EUR 8 JAPONIA ~126.000 EUR ~10.500 EUR 9 FRANȚA ~120.000 EUR ~10.000 EUR 10 ITALIA ~108.000 EUR ~9.000 EUR

Life Dental Spa și-a bugetat investiții de peste 2 mil. euro în deschiderea a cel puțin 5 noi clinici stomatologice în acest an

Echipa Life Dental Spa are în plan deschiderea a cel puțin cinci noi clinici stomatologice dotate cu tehnologie de vârf, iar pe listă sunt mai multe orașe din țară.

„Ne uităm cu atenție spre orașe precum Ploiești, Timișoara, Constanța, Târgu Mureș, Galați, Craiova, Giurgiu, Bacău sau Suceava. Analizăm inclusiv posibilitatea de a deschide în toate acestea sau și în altele noi, în funcție și de capacitatea de a identifica parteneri care să se alăture business-ului nostru. Luăm în calcul inclusiv locații existente, cu echipe medicale care își doresc să meargă la nivelul următor și suntem deschiși să colaborăm cu antreprenori sau intraprenori care vor să investească, alături de noi, pentru un return-on-investment într-un timp foarte scurt”, a mai declarat Ștefan Obreja.

Potrivit reprezentantului Life Dental Spa, bugetul de investiții pentru o locație în regim de parteneriat pornește de la 20.000 de euro pentru o participație minoritară din afacere și poate ajunge până la 49% din business.

Despre Life Dental Spa

Fondat în anul 2008, Life Dental Spa (www.lifedentalspa.ro) este un concept nou de clinici stomatologice pe piața din România, care oferă tratamente dentare fără durere, prin intermediul laserului de precizie ridicată. Tehnologia, brevetată în Statele Unite ale Americii, oferă acum și pacienților din România servicii și tratamente dentare de înaltă calitate la prețuri accesibile.

Cu o echipă de 80 de specialiști în medicină dentară, în 10 clinici la nivelul întregii țări, Life Dental Spa este lider pe piața din România în tratarea afecțiunilor dentare fără durere, prin intermediul laserului. Printre serviciile oferite de Life Dental Spa se numără realizarea tratamentelor fără durere, folosirea materialelor biocompatibile, stomatologia Holistică, dinți ficși în 24 de ore, paradontologie, implantologie laser, endodonție, protetică, profilaxie, pedodonție, ortodonție, estetică dentară sau chirugie dentară cu laser.

Zeci de mii de pacienți trec anual pragul celor 10 clinici Life Dental Spa din București (Victoriei, Magheru, Unirii), Iași, Cluj-Napoca, Oradea, Brașov, Arad, Sibiu sau Pitești.

