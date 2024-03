► Alin Burcea și Adrian Voican vor candida pentru funcția de președinte

► Un număr record de candidați pentru Consiliul Director al ANAT

Asociația Națională a Agențiilor de Turism din România (ANAT) anunță că pe 12 aprilie, la hotelul ”Marshal Garden” din București, vor avea loc alegerile pentru noul președinte și pentru noul Consiliu Director al organizației, pentru perioada 2024-2026.

Conform statutului, actualul președinte Dumitru Luca nu mai poate candida, fiind la finalul celui de-al doilea mandat, însă și-a exprimat disponibilitatea de a rămâne în componența viitorului Consiliu Director pentru a contribui la finalizarea principalelor proiecte pe care le-a coordonat.

În Consiliul Director al ANAT sunt 17 locuri, dintre care unul pentru președinte, 5 pentru președinții de regiuni și 11 pentru membrii Consiliului. Pentru cele 11 locuri ale Consiliului Director sunt 23 de candidați care doresc să-și asume doi ani de muncă pentru breasla agențiilor de turism. Ca atare, merită menționați cu toții. Pentru funcția de președinte ANAT vor candida Alin Burcea, prim vicepreședinte ANAT și președinte Paralela 45 și Adrian Voican, vicepreședinte ANAT și președinte BIBI Group4Travel. Alături de aceștia, pentru Consiliul Director vor mai candida: Iosif-Cristian Vlad (Paralela 45 Făgăraș), Claudiu-Andrei Chirilov (Laguna Tour), Nicolae-Cătălin Hazaparu (Travel Plaza), Aurelian-Marius Marin (Paradis Tours), George-Alin Pătru (Travis Tourism), Dumitru Luca (Corali Holidays), Constantin Dan Anghelescu (La Piovra Turista), Valeriu-Claudiu Ștefan (Velmar Dreams), Mircea-Felix Spătar (Paralela 45 Satu Mare), Lucian Boronea (Accent Travel & Events), Diana Iluț (Sfara Tours Baia Mare), Rodin-Lucian Malacea (Paralela 45 Mediaș), Florin-Cristinel Țâncu (Weco-Travel), Ștefan Leontin Joos (Christian Tour), Ovidiu Tudor (Exact Tours), Gheorghe-Emil Mărginean (Karpaten Turism), Corina Martin (Mistral Tours & Events), George-Marius Cioceanu (Travel Fuse), Ștefan-Andrei Necula (Litoralul Românesc), Eduard-Constantin Cazacu (Eddie’s Travel) și Lucian Bădîrcea (IRI Travel).

De asemenea, sunt membri ai Consiliului Director președinții Consiliilor Regionale ANAT care au fost deja aleși la începutul anului: Flaviu Vîrca (Air Fla Sibiu) – Regiunea Centru, Dorina Popescu (Gorj Turism Târgu Jiu) – Regiunea Sud-Vest, Cristian Bărhălescu (Icar Tours Constanța) – Regiunea Sud-Est, Dumitru Nănescu (Inter Tour Bacău) – Regiunea Nord-Est și Mihaela Patentașu (KMD Travel) – Regiunea București-Ilfov.

”Forța și imaginea ANAT pot să crească! Trebuie să scoatem rapid câteva legi importante pentru industria turismului, pe care le am în lucru: FONDURILE DE GARANTARE PENTRU AGENTII ȘI BILETE DE AVION, Modificarea Ordonanței nr. 2, care ne reglementează activitatea, bonusarea reală a fiecărui turist adus în România, un Fond serios de promovare a României, de minim 10 milioane de euro pe an, activarea Organizațiilor de Management al Turismului (OMD), cofinanțarea târgurilor de turism din România. FAPTE, NU VORBE, ar putea fi sloganul meu”, declară Alin Burcea, președinte-fondator ANAT, actual prim vicepreședinte ANAT și candidat la funcția de președinte ANAT.

”Viziunea mea, ca viitor președinte ANAT, este să formăm o echipă de adevărați profesioniști pentru proiecte de viitor, un hub de excelență pentru toți cei care vin cu energie și cu idei inovatoare. Vremea individualităților solitare a trecut. Acum e timpul echipelor sudate și performante. Avem nevoie de implicare și mandatul meu va fi dedicat tranziției spre noua generație de leaderi. ANAT va fi o punte între experiența seniorilor și curajul “lupilor tineri” care cresc sub ochii noștri. Voi sustine proiecte care aducă agențiilor de turism acces la fonduri și know how pentru digitalizare și dezvoltare sustenabilă. Cred în parteneriate bazate pe respect cu celelalte organizații publice și private, din țară și din lume. Sunt Adi Voican și candidez pentru prima dată pentru funcția de președinte. Deviza mea este: ”ANAT – mai aproape de TINE!”, declară Adi Voican, actual vicepreședinte ANAT și candidat la funcția de președinte ANAT.

ANAT are în față un an dinamic, mai ales că între 13 și 15 iunie, Brașov și Poiana Brașov vor găzdui conferința ECTAA (Asociația Europeană a Agențiilor de Turism și Turoperatorilor). Evenimentul va constitui cel mai important summit al profesioniștilor din turism găzduit de România în ultimii 17 ani și va reuni aproximativ 50 de reprezentanți ai conducerilor asociațiilor naționale europene de profil, care grupează aproximativ 80.000 de tour-operatori și agenții de turism din Europa și din alte țări cu tradiție în turism.

”Mă bucur că interesul pentru evenimentul anului în cadrul Patronatului ANAT, alegerile pentru noua conducere, a ajuns la cote maxime. Avem doi candidați experimentați la președinție, dar cu profile total diferite. Avem validate peste 20 candidaturi pentru 11 locuri eligibile în Consiliul Director – membrii noștri chiar au de unde alege. Anticipez un număr record de participanți la Adunarea Generală din 12 aprilie, dar și de voturi exprimate prin corespondență. Din fericire, la noi nu e ca în politică, nu vor cântări prea mult promisiunile ci, mai degrabă, realizările concrete ale celor care au mai făcut parte din structurile de conducere și asumarea de proiecte “cu mandatul pe masă” a celor nou veniți. Nu în ultimul rând, diplomația este esențială pentru fiecare din membrii noii echipe – vor fi dialoguri solicitante cu autoritățile centrale și locale, proiecte comune cu alte structuri patronale, profesionale sau confederative. Contez pe responsabilitatea celor care și-au depus candidaturile. Doresc, ca orice alt membru, să aflu ce proiecte își asumă fiecare și apoi să văd că își alocă suficient timp și energie spre a le pune în practică”, declară Dumitru Luca, președinte ANAT.

Cei zece președinți ANAT de până în prezent au fost Alin Burcea, președinte fondator (1990-1993, respectiv 2016-2018), Cornel Găină (1993-1998, 2000-2004), Marcel Bădescu (1998-2000, președinte de onoare între 2002 și 2013), Lucia Nora Morariu (2004-2006, 2013-2015), Gheorghe Fodoreanu (2006-2007), Dragoș Anastasiu (2007-2009), Corina Martin (2009-2013), Aurelian Marin (2015-2016), Nicolae Demetriade (2018-2020) și Dumitru Luca (2020-2024).