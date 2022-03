Andreea Mantea a avut o relaţie agitată cu tatăl copilului ei, Cristi Mitrea, de care s-a despărţit pe vremea când era gravidă, în 2015. Prezentatoarea emisiunii „Casa Iubirii” a vorbit recent despre viaţa de burlăciţă, la care nu pare dispusă să renunţe prea curând şi a mărturisit că a avut o relaţie toxică în viaţa sa, dar a evitat să spună clar că este vorba de Mitrea, deşi aşa se înţelege, notează click.ro.

Andreea Mantea a vorbit, într-un interviu pentru cancan.ro, despre relaţiile ei şi trecutul amoros, făra a da nume. Însă, judecând după felul în care s-a terminat relaţia ei cu Cristi Mitrea, datorită certurilor constante, se pare că prezentatoarea Kanal D a făcut referire tocmai la el.

“Ultimul lucru toxic din viața mea, pe care l-am eliminat, avea ochi, respira, era OK. Avea și două mâini, și două picioare. Dar nu mai puteam, era toxic! Eu nu am nevoie să îmi expun durere, vorbesc eu cu mine, citesc o carte. (…) O relaţie toxică nu poate fi numită căsnicie sau relaţie frumoasă. Orice femeie are nevoie de o relație toxică la un moment dat, dacă e o femeie căreia îi place să simtă adrenalina, dar e o perioadă, după care zice gata!”, a spus Andreea Mantea, când a fost întrebată dacă are ceva toxic în viaţa sa, potrivit sursei citate.

Andreea Mantea a mai subliniat că, dacă întâmpină probleme în relaţia sa, ea preferă să le rezolve şi să vadă exact ce e greşit.

Cu toate că a avut experienţe neplăcute în viaţa personală, Andreea Mantea a recunoscut că ea crede, în continuare în iubire, şi nu este dezamăgită.

Citește articolul complet pe: https://click.ro/vedete/vedete-romanesti/andreea-mantea-suferinte-cumplite-in-relatia-cu-511408.html