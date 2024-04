Andreea Marin se mândrește cu faptul că a reușit să slăbească 20 de kilograme și are o siluetă de adolescentă. Mai mult, vedeta a mărturisit că a ajuns acum să împrumute hainele fiicei sale, Violeta, în vârstă de 16 ani, notează click.ro.

Fosta îndrăgită prezentatoare de la „Surprize, Surprize” a dezvăluit că acum, când se mândrește cu rezultatele și poartă cu trei măsuri mai puțin decât înainte, a ajuns să împrumute haine din garderoba fiicei sale, Violeta, în vârstă de 16 ani.

„Înainte purtam la haine mărimea 44-46, iar acum am ajuns la măsurile 38-40, în funcție de croiala vestimentațiilor. Am slăbit trei numere. Ca să fiu sinceră, acest sacou pe care îl port acum pe mine cu această curea, îl port așa pentru că este foarte larg. Se și observă, de altfel, acest lucru. Suntem fete, ne place schimbul de haine. Facem schimb de haine, dar și de impresii, ca fetele. Violetei îi vin acum hainele mele din liceu și e plăcut să vezi asta. Îmi place că am ajuns la greutatea de odinioară”, a dezvăluit Andreea Marin pentru viva.ro, potrivit sursei citate.

Sursa foto: Facebook

