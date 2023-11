Arctic, liderul pieței de electrocasnice din România, a primit certificatul de excelență Visionary WellBeing Employer of the Year 2023, în cadrul Galei Top Wellbeing Employer of The Year, pentru angajamentul față de starea de bine a angajaților și promovarea unui mediu de lucru sănătos și echilibrat, prin inițiativaArctic WellCare Journey. Recunoașterea eforturilor depuse de Arctic în cadrul primei competiții autohtonede acest felreprezintă o confirmare a poziționării sale solide ca angajator de top.

Arctic WellCare Journey a demarat în 2022, cu scopul de a contribui lasănătatea mintală a angajaților săi, încurajându-i, printre altele, să adopte un stil de viață sănătos, să mențină un echilibru între viața profesională și cea personală și să practiceactivități fizice regulate. Inițiativa face parte din direcția strategică a companiei, care are în prim-plan grija pentru oameni și pentru planetă, sustenabilitatea, dar și integrarea de tehnologii avansate în electrocasnicele pe care le produce.

Proiectul a inclus, pe lângă întâlniri periodice cu angajații pe teme legate de dezvoltare personală, și o componentă online reprezentată de o platformă cu resurse materiale variate necesare pentru a susține angajații în această direcție. Aceste resurse materiale sunt reprezentate de sugestii de activități creative întreprinse alături de membrii familiei, articole despre nutriție, dar și materiale tip Do it Yourself sau dedicate activităților sportive.

„Sunt onorat să am alături o echipă de top cu care am reușit să construim o organizație solidă. Angajații noștri sunt motorul și cheia succesului Arctic, iar acest premiu reprezintă o validare a angajamentului nostru față de wellbeing-ul oamenilor din echipă și a viziunii noastre pentru crearea unui mediu de lucru sănătos și echilibrat.Recunoașterea ne bucură și ne motivează să continuăm să dezvoltăm proiecte în această direcție, fiind convinși că aceasta este calea către o evoluție durabilă și prosperă pe termen lung”, a declarat Murat Büyükerk, Chief Executive Officer Arctic.

“De-a lungul ultimilor ani, Arctic și-a creat un brand solid de angajator, la care au contribuit programele de dezvoltare profesională continuă și beneficiile oferite, dar și accentul pus pe incluziune, comunitate și valori. Suntem mândri să fim recunoscuți pentru eforturile noastre în promovarea, crearea și menținerea unei culturi organizaționale sănătoase, prin intermediul inițiativei Arctic WellCare Journey. Acest premiu reflectă viziunea și dedicarea noastră pentru dezvoltarea continuă a echipei noastre”, a adăugat Maria Tătaru, HR Director Arctic.

Proiectul WellCare Journeya fost apreciat și în cadrul Galei Employer Branding Awards, obținând locul I la Categoria Best Benefits Strategy, pentru cel mai bun pachet de beneficii acordate angajaților.

Despre Arctic:

Arctic este liderul pieței de electrocasnice din România. Cu o istorie de peste jumătate de secol, compania exportă în prezent 84% din producția totală în peste 80 de țări. Arctic este parte din grupul Arçelik din 2002, perioadă în care și-a crescut semnificativ atât cifra de afaceri, cât și capacitatea de producție, integrând sustenabilitatea ca parte centrală a modelului său de afaceri.

Compania deține în România două dintre cele mai mari fabrici de electrocasnice din Europa continentală, fabrica de la Găești unde au fost produse până în prezent peste 42 de milioane de aparate frigorifice și fabrica de mașini de spălat din Ulmi, prima fabrică Industry 4.0 din România, dotată cu cele mai recente tehnologii în materie de robotizare, inteligență artificială, machine learning și automatizare a proceselor. Datorită performanțelor sale în materie de sustenabilitate, fabrica din Ulmi a fost desemnată de către Forumul Economic Mondial (WEF) drept unul dintre cele mai verzi centre de producție din lume, primind statutul de Sustainability Lighthouse, unul dintre puținele de acest tip din Europa. www.arctic.ro