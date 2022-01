În această zi, imediat după a zecea aniversare a venirii sale la putere, Adolf Hitler i-a avansat pe patru dintre generalii săi la rangul de feldmareșali. Exact în acel moment, unul dintre acei mareșali tocmai preda armata către inamic. Pentru feldmareșalul Friedrich Paulus și Armata a VIa, la comanda căreia se afla, ca și pentru Hitler și Germania nazistă, mareea Operațiunii Barbarossa, cum s-a numit invadarea Rusiei de către Germania, s-a inversat. Punctul maxim al fluxului a fost orașul Stalingrad.

Nu cu multe luni înainte, crezând că Armata Roșie ajunsese la capătul puterilor și nu mai poseda rezervele necesare cu care să lanseze un contraatac, înaltul comandament german hotărâse să dea inamicului lovitura de grație, înainte de instalarea iernii. Hitler voia ca orașul lui Stalin să fie cucerit cu orice preț. În acest spirit, comandanții germani au ignorat rapoartele de spionaj cu privire la forțele inamice numeroase care se adunau în jurul poziției de la Stalingrad.

Așa se face că, începând cu 12 septembrie, când Paulus a lansat ceea ce ar fi trebuit să fie ultimul atac, Armata a VI-a s-a confruntat cu cea mai înverșunată rezistență în luptele de gherilă, pe când încerca să-și croiască drum printre ruinele orașului distrus, cvartal după cvartal, clădire după clădire, chiar etaj după etaj. Când ofensiva a scăzut în intensitate, spre sfârșitul lui octombrie, centrul Stalingradului rămăsese în mâinile sovieticilor.

Zăpada a început să cadă pe 12 noiembrie. Au urmat atacuri sovietice înverșunate, purtate pe flancurile lungului avanpost german care se întindea spre vestul și sudul Stalingradului. Dintr-odată, pe 22 noiembrie, Armata a VI-a, cu efective de 290.000 de oameni, s-a pomenit izolată și împresurată.

În săptămânile care au urmat, rușii au atacat pe flancurile pozițiilor deținute de germani. Proviziile trebuiau acum aduse pe calea aerului, dar Luftwaffe putea transporta doar jumătate din ceea ce era necesar pentru menținerea armatei în stare de funcționare. Din cartierul lui general din Prusia de Est, Hitler a proclamat „Fortăreața Stalingrad” și a interzis orice tentativă de retragere spre siguranța oferită de liniile germane din vest.

Oamenii au murit cu miile din pricina rănilor, a epuizării, a expunerii la intemperii sau de foame. Cu puțin înainte de Crăciun, o misiune de salvare a fost oprită în loc de inamic la mai puțin de 60 de kilometri de liniile Armatei a VI-a. În ziua de Crăciun, temperatura coborâse la –32 de grade. În ajunul Anului Nou, Hitler le-a trimis acest mesaj lui Paulus și comandamentului său: „Voi și soldații voștri… trebuie să intrați în Anul Nou cu convingerea nezdruncinată că eu și întregul Wehrmacht german vom face tot ce stă în puterea noastră ca să îi eliberăm pe apărătorii Stalingradului..”.

N-a fost să fie. Armata a VI-a a fost abandonată. Tratativele de capitulare au început pe 31 ianuarie. Bolnav și demoralizat, Paulus a refuzat la un moment dat să ordone Corpului XI să se alăture capitulării, dar n-a mai avut nici o importanță. Pe 2 februarie, la ora 4.00, ultimele semne ale rezistenței s-au stins. Rămășițele Armatei a VI-a (91.000 de soldați și 22 de generali) au fost conduse către liniile sovietice. Corespondenții străini care au asistat la preluarea acestor trofee ale marii victorii sovietice au remarcat cât de sănătoși păreau generalii germani prin comparație cu soldații lor subnutriți.

Dintre soldații germani capturați la Stalingrad, 95% au murit în lagărele de prizonieri de război. Cei care au supraviețuit, în jur de 5.000, au fost eliberați după război, ultimii 2.000 de soldați fiind eliberați în 1955.

Tot la 31 ianuarie:

1543: Se naște Tokugawa Iayasu, fondator al șogunatului Tokugawa în Japonia.

1606: Teroristul englez Guy Fawkes și alți trei complici sunt spânzurați, trași pe roată și spintecați în patru.

1797: Se naște compozitorul austriac Franz Schubert.

1919: Se naște Jackie Robinson, primul jucător negru de baseball din liga profesionistă.

