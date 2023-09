AROBS Transilvania Software, companie listata pe piata AeRO din decembrie 2021, se transfera pe Piata Reglementata a Bursei de Valori Bucuresti.

25 septembrie este prima zi de tranzactionare a actiunilor AROBS Transilvania Software pe Piata Reglementata sub simbolul bursier AROBS.

In prezent, AROBS este cea mai mare companie de tehnologie listata la Bursa de Valori Bucuresti. AROBS Transilvania Software (AROBS), companie romaneasca de IT specializata in furnizarea de servicii si solutii software bazate pe cele mai noi tehnologii, a debutat astazi, 25 septembrie, pe Piata Reglementata a bursei sub simbolul bursier AROBS, ca urmare a transferului de pe piata AeRO, segmentul de actiuni al Sistemului Multilateral de Tranzactionare al Bursei de Valori Bucuresti. AROBS Transilvania Software este prezenta pe piata de capital din 2021, iar la momentul transferului, avea o capitalizare de 948 milioane lei. Fondata in anul 1998 la Cluj-Napoca, AROBS are birouri in 10 tari din Europa, America si Asia si o echipa de peste 1.200 de experti. AROBS dezvolta solutii software personalizate si este un centru veritabil de R&D pentru parteneri globali in proiecte complexe de Embedded (Automotive, Aerospatial, Maritim, Medical Devices), Clinical Trials, IoT, Travel, Enterprise Solutions, Fintech si Intelligent Automation. De asemenea, detine mai multe produse software utilizate de peste 11.000 companii, din care 10.000 in Romania si restul in afara tarii.

„In anul in care aniversam 25 de ani de la infiintare, debutul tranzactionarii actiunilor AROBS pe Piata Principala a BVB reprezinta un pas semnificativ in misiunea noastra de a deveni unul dintre jucatorii importanti pe piata globala de servicii si produse IT, pornit de la Cluj. Suntem mandri ca in cei aproape doi ani de activitate pe piata de capital am crescut accelerat, atat organic, cat si prin realizarea a noua tranzactii de M&A. In aceasta perioada, am achizitionat companii care opereaza in aceeasi industrie si care aduc valoare adaugata prin consolidarea si extinderea domeniilor de expertiza si a amprentei geografice a AROBS. In ceea ce priveste planurile de viitor pe piata de capital, vom continua cresterea accelerata pe care am inclus-o in strategie, vizam intrarea in indicii locali si regionali, precum si atragerea de investitori institutionali prin realizarea unei majorari de capital, Suntem mandri de ceea ce am realizat pana acum, dar suntem si mai entuziasmati de ceea ce ne rezerva viitorul. Multumesc investitorilor pentru increderea acordata, de asemenea, multumirile mele se indreapta catre colegii mei, cei care au contribuit la succesul de astazi si partenerilor si clientilor. Nu ne oprim aici”, a declarat Voicu Oprean, Fondator si CEO al AROBS Transilvania Software.

„Marcam astazi o premiera la Bursa de Valori Bucuresti, prin transferul AROBS Transilvania Software pe Piata Reglementata, acesta fiind al doilea transfer de la inceputul anului 2023 de pe piata AeRO pe segmentul principal al bursei. De la nominalizarea AROBS si premierea in cea de-a treia editie a programului nostru Made in Romania, la listarea pe piata AeRO si includerea in indicele dedicat al pietei, BET AeRO, iar acum la transferul pe Piata Reglementata, AROBS a demonstrat angajament in a deveni o companie de referinta in domeniul sau de activitate, dar si un emitent activ al bursei locale. De astazi, AROBS isi continua noul drum pe piata de capital, unde ii sunt deschise oportunitati de crestere prin accesul la o categorie noua de investitori si posibilitati de finantare. Continuam sa privim cu interes la planurile de dezvoltare ale companiei pe piata locala de capital.” a declarat Radu Hanga, Presedintele Bursei de Valori Bucuresti.

„AROBS Transilvania Software a venit la Bursa de Valori Bucuresti la finalul anului 2021, ca urmare a celui mai mare plasament privat de actiuni realizat pe piata AeRO, in cadrul caruia a atras suma de 74,2 milioane de lei de la investitori. In cei 25 de ani de activitate, AROBS, reprezentand un sector dinamic al economiei noastre, a atins o serie de performante notabile si ne bucuram ca aceste reusite se reflecta si in evolutia sa pe bursa. La mai putin de 2 ani de la listarea pe piata AeRO, AROBS a devenit emitentul cu cea mai tranzactionata actiune pe piata AeRO in 2022, iar astazi este cea mai mare companie de IT din punct de vedere al capitalizarii de pe Piata Reglementata. Speram sa vedem tot mai multi emitenti realizand acest pas important in evolutia lor pe piata de capital, semn al maturitatii companiei, prin transferul pe Piata Reglementata a bursei.” a declarat Adrian Tanase, CEO Bursa de Valori Bucuresti.

Transferul actiunilor AROBS Transilvania Software pe Piata Reglementata a fost realizat cu sprijinul BT Capital Partners, in calitate de intermediar si Cornerstone Communications, in calitate de consultant in piata de capital.

„Suntem onorati sa fim parte dintr-o noua poveste antreprenoriala de succes pe piata de capital si consideram ca pasul facut astazi de AROBS este unul natural si marcant in dezvoltarea companiei. Actiunile se vor tranzactiona de acum pe scena unde le recomanda capitalizarea si lichiditatea, in vizorul a noi categorii de investitori institutionali si de retail”, a declarat Daniela Secara, CE0, BT Capital Partners.

„Cresterea inregistrata de AROBS pe piata AeRO, evidentiata de o apreciere a pretului actiunilor de peste 50% in mai putin de doi ani de la plasamentul privat si sustinuta de peste 5.000 de actionari, demonstreaza pozitia puternica a companiei in Romania si la nivel international, consolidata de viziunea si spiritul antreprenorial. Trecerea pe Piata Principala a Bursei de Valori Bucuresti pozitioneaza AROBS alaturi de companiile din top 20 listate la BVB. Totodata, strategia de dezvoltare a AROBS, bazata pe crestere organica si fuziuni si achizitii, reprezinta un exemplu nu doar pentru companiile de tehnologie, ci pentru orice afacere care vizeaza dezvoltarea accelerata prin intermediul pietei de capital”, a declarat Zuzanna Kurek, IR Manager AROBS si fondator Cornerstone Communications.

De la inchiderea cu succes a plasamentului privat in octombrie 2021, capitalizarea companiei a crescut cu 53%, de la 618 milioane de lei la 948 milioane de lei la data de 20 septembrie 2023, ultima zi de tranzactionare a companiei pe piata AeRO. Actiunile AROBS au debutat pe piata AeRO in data de 6 decembrie 2021. La o luna de la intrarea la tranzactionare, compania a beneficiat de serviciile de Market Maker al Emitentului din partea BRK Financial Group (BRK). Actiunile companiei au fost incluse in martie 2022 in indicele BET AeRO, acestea situandu-se pe primul loc in cadrul companiilor incluse, cu o pondere de 16,44%. De asemenea, actiunile AROBS au fost incluse in indicele MSCI Frontier Markets Small Cap si in indicele MSCI Romania Small Cap, incepand cu data de 31 august 2023. In anul 2020, AROBS Transilvania Software s-a numarat printre finalistii programului Made in Romania, editia a III-a, derulat de Bursa de Valori Bucuresti pentru sustinerea antreprenoriatului romanesc. In plus, la inceputul anului 2023, AROBS a primit distinctia „Cea mai tranzactionata actiune pe piata AeRO in 2022” in cadrul evenimentului BVB Awards organizat de Bursa de Valori Bucuresti.

De la momentul listarii in 2021 pe piata AeRO si pana in prezent, AROBS a realizat noua tranzactii. In 2021 a fost achizitionata compania Berg Software, iar in 2022 au fost achizitionate AROBS Engineering (fosta linie de business Enea Software Development Services Romania), grupul Nordlogic si Centrul de Soft GPS Romania. In 2023, AROBS a achizitionat doua entitati din Republica Moldova, AROBS Software si AROBS TrackGPS, AROBS Polska (fosta SYDERAL Polska) din Polonia, Grupul Future WorkForce – cu sedii in Romania, Germania si Marea Britanie -si AROBS Pannonia Software din Ungaria.

AROBS Transilvania Software este detinuta de Oprean Voicu – CEO si fondator al AROBS Transilvania Software in proportie de 66,19%, de persoane juridice in proportie de 17,66% si de persoane fizice intr-un procent de 16,13%.

AROBS Transilvania Software este a patra companie listata la Bursa de Valori Bucuresti care trece de pe piata AeRO pe Piata Reglementata din 2020.