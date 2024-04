Asociația Gutenberg – Organizația studenților vorbitori de limba germană din Cluj-Napoca în parteneriat cu Centrul Didacto organizează în perioada Aprilie-Mai 2024 o serie de tabere gratuite de weekend dedicate elevilor din ciclul gimnazial, din dorința de a forma o generație de tineri informați, pregătiți lingvistic și cu acces la diferite oportunități indiferent de mediul de proveniență.

Activitățile dedicate copiilor au ca scop aducerea limbii germane și engleze mai aproape de aceștia, învățarea unei limbi străine de la o vârstă cât mai fragedă fiind necesară în vederea dezvoltării personale și profesionale a noilor generații. În acest sens, activitățile pe care le oferim elevilor de clasele V-VIII, cuprind activități non-formale și interactive care favorizează procesul de învățare a unei limbi străine prin modalități atractive și dinamice, abordând tematici de actualitate și de interes pentru aceștia.

Participarea la activități în weekend-urile din decursul lunii Aprilie-Iunie este GRATUITĂ. Activitățile au loc astfel:

în format FIZIC pentru elevii din orașele Arad, Brașov, București, Cluj-Napoca, Oradea și Timișoara

în format ONLINE pentru elevii din întreaga țară

Pentru rezervarea locului la o tabără gratuită demonstrativă invităm părinții să își înscrie copiii accesând: https://didacto.ro/tabara-demonstrativa-pentru-copii/

Tematici și perioade de desfășurare a Taberelor gratuite de weekend dedicate comunității din România:

Tabără de Project Management în Engleză – 11 Mai, 9:00-13:00, online

Tabără de Project Management în Engleză – 8 Iunie, 9:00-13:00, online

La cerere sunt organizate și programe tip tabere cu cazare 6 nopți și 3 mese incluse/zi cu desfășurare în vara anului 2024: https://didacto.ro/tabara-la-munte/

Tabăra de Multiculturalism în Limba Germană, în apropiere de București, 4-10 august 2024 sau în județul Hunedoara, 14-20 iulie 2024

Tabăra de Project Management în Limba Engleză, în apropiere de București, 4-10 august 2024 sau în județul Hunedoara, 14-20 iulie 2024

Despre Asociația Gutenberg – Organizația Studenților vorbitori de limba germană:

Asociația Gutenberg are o experiență de peste 14 ani în dezvoltarea de programe educaționale în limba germană dedicate elevilor de primar și gimnaziu, liceenilor, studenților dar și cadrelor didactice și părinților din România.