Mirunette Education a lansat pe 20 februarie 2024 a 12-a editie a concursului national de limba engleza Mirunette Language Competition!

Elevii din toata tara, cu varste cuprinse intre 10 si 17 ani, pasionati de cultura britanica, pot participa gratuit, inscriindu-se online si urmand pasii afisati pe pagina dedicata concursului: https://www.mirunette.ro/concurs.

Acestia trebuie sa fie sustinuti de profesori de limba engleza, iar profesorii care sustin cei mai multi elevi la inscrierea in concurs vor putea participa gratuit ca insotitori de grup intr-o tabara internationala.

Mirunette Language Competition este un indemn catre toti tinerii talentati si ambitiosi de a-si valorifica potentialul si de a face un prim pas catre descoperirea unei culturi bogate in mediul international creat de o tabara in Anglia!

Inscrierile in concurs sunt deschise pana la data de 15 aprilie 2024. Procesul de inscriere (prima etapa) contine cateva intrebari ale caror raspunsuri se regasesc pe site-ul Mirunette Education.

A doua etapa consta in realizarea unui video creativ pe o tema anuntata ulterior participantilor calificati in aceasta etapa. A treia etapa va fi reprezentata de interviuri cu o comisie de evaluare. Festivitatea de premiere va avea loc in data de 1 iunie 2024.

Toti cei 20 de finalisti ai concursului vor castiga numeroase premii: examene gratuite de limba engleza Cambridge oferite de British Council, bilete de film oferite de Happy Cinema, vouchere de la Castelul Cantacuzino Busteni, Dino Parc Rasnov, Mina Museum, Destiny Park si multe alte surprize din partea partenerilor nostri.

Partener educational: British Council

Sponsori: Castelul Cantacuzino, Dino Parc Rasnov, Happy Cinema, Destiny Park, MINA Museum.

Parteneri media: Suntparinte.ro, Romania Pozitiva, Ziarul de Iasi, www.stiripentrucopii.com, Sfatulparintilor.ro, www.svnews.ro, www.infooradea.ro etc.