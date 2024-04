În municipiul Suceava în viitorul apropiat va fi ridicat un al treilea cartier pentru tineri după cele din Dealul Mănăstirii și de pe Tătărași. Anunțul a fost făcut de primarul Ion Lungu care a subliniat că viitorul cartier va fi înființat în zona Mitocului. Lungu a arătat că sunt sute de solicitări de la tineri pentru atribuirea de terenuri în vederea construirii de case și că speră ca suprafața necesară să o primească de la Stațiunea de Cercetări Agricole către care a făcut deja demersurile necesare. ”Avem în vedere să facem un al treilea cartier pentru tineri de această dată în zona Mitocului. Am ”ochit” un teren acolo, am făcut demersuri și sperăm să reușim să transferăm acest teren de la Stațiunea de Cercetări Agricole să dăm o șansă pentru al treilea cartier pentru tineri. Un cartier care să fie dat în mod special pentru cei care lucrează în diasporă și vor să revină acasă. Avem această posibilitate prin hotărâre de Consiliul Local când facem aceste punctaje pentru repartizarea locuințelor să dăm punctaje suplimentare celor care se întorc acasă. Eu sunt optimist pentru că vom realiza încă un cartier de care este nevoie în orașul nostru pentru că sunt solicitări multe din partea tinerilor pentru a le aloca terenuri la Legea 15 în suprafață de 300 de mp”, a declarat Lungu.

La rândul său, viceprimarul Lucian Harșovschi, a transmis celor care au depus documente la Primărie să vină să le reactualizeze. ”Îi rog pe oamen i să vină să reactualizeze documentele sau să depună noi cereri, noi dosare. Vorbim de Legea 15/2003 prin care prin HCL se pot atribui parcele de până la 500 de mp gratuit. Noi am dat 300 mp. Odată cu finalizarea cartierului Europa pentru că s-a tras deja gazul, se pune acum asfalt ne putem apuca de alt cartier”, a spus Harșovschi.