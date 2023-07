Membrii Asociației transmit faptul că ”La un simplu calcul, conștientizăm cât de mult se înmulțesc animalele, necontrolat. Puiuții, în mare parte, vor muri uciși, abandonați, sufocați, înfometați etc. Într-un procent mult prea mic, iubitorii de animale, reușesc să adopte iar cei care supraviețuiesc se vor înmulți pe lângă blocuri, la rândul lor, într-un ritm alarmant și ne referim aici, în primul rând, la pisici.”

Acestei campanii i s-a alăturat ca și co-inițiator, Cosmin Manolache, un voluntar activ pentru protectia animalelor. Acesta spune că : “m-am săturat să văd pui abandonați peste tot. Deși există lege în România (OUG 155/2001, art. 13), în care se zice că sterilizarea, microciparea și vaccinarea câinilor sunt obligatorii, iar amenzile sunt cuprinse între 2000 și 10.000 lei, românul nu are mentalitatea responsabilă de a face acest lucru. Preferă să aducă puii în oraș și să îi lase să se descurce singuri, decât să investească, în jur de 200 de lei pentru a scăpa animalul de pui nedoriti. Pe de altă parte, nici autoritățile nu ajută pentru a face acest demers posibil și pentru a amenda oamenii care nu își sterilizează animalele. Dacă nu ne dorim și nu forțăm schimbarea acestei mentalități, nu vom avea nici o șansă să ne numim europeni.

Dar pentru că aceasta mentalitate este greu de schimbat, noi, voluntarii, încercăm să ne unim eforturile și sterilizăm cât de multe animale putem prin această campanie. De aceea vă rog să donați pentru această cauza și să ne ajutați să mai reducem din numărul animalelor care pot deveni gestante!”

Vlad Purice, un tânăr voluntar care se implică în salvarea animalelor de pe stradă, abandonate, sub motto ”Din dragoste pentru blănoși” îndeamnă iubitorii de animale dar și și pe cei care nu mai vor să vadă animale abandonate pe străzi, să renunțe la o cafea și să doneze în contul acestei cauze, o sumă oricât de mică:

”Să fii orfan nu este ușor, sa fii batut nici atât, să nu îți ia cineva mancarea de la gură, nici atât. Asa sunt si ei, orfani și abandonați! Ei sunt totul pentru mine și mamș și tată, frați și surori, prieteni pe viață, ei sunt totul pentru mine! Vreau să simtă ceea ce eu nu am simțit atunci când aveam cea mai mare nevoie: Iubire! Donați, dragi prieteni, dacă vă pasă!”

In imaginea de mai jos se poate observa câți câini pot apărea pe lume dacă o cățelușă nu este sterilizată, acest lucru fiind valabil și la pisici.

Pe facebook, se poate dona pentru campanie, aici: https://www.facebook.com/donate/286888537009420/7142401315796160/

Pentru cei care nu pot să doneze pe Facebook, o pot face în conturile asociatiei, cu mențiunea ”pentru campania de sterilizare”:

Asociatia Multicare Suceava

RO98BTRLRONCRT0259440301 (RON)

RO21BTRLEURCRT0259440302 (EURO)

Conturi paypal : multicaresv@gmail.com sau @multicaresv

Mulțumiri tuturor celor care au donat și vor dona, celor cărora le pasă și se implică!

Gestul tău, contează!

Cu recunoștință,

Asociația Multicare și voluntarii