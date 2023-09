Sâmbăta 16 septembrie în localitatea Oderzo-Italia va avea loc Campionatul European de alergare pe șosea pentru juniori. Din echipă României face parte și sportiva Costiuc Claudia legitimată la CSM Dorna Vatra-Dornei/CSM Bucuresti. Ea vă participa în echipă cu Iulia Marginean/Alexandra Hudea/Lenuța Constantin și Rut Vasile în probă de 5 km unde clasamentul final vă fi individual și pe echipe. Din delegația României face parte și antrenorul dornean Prâsneac Cristian.

Antrenor Profesor Cristian Prâsneac a declarat. ”Echipa României a fost selecționată după sezonul din aer liber unde Claudia a dovedit că este una dintre cele mai bune semifondiste din România. Ea a dovedit o forte bună forma sportivă, ocupând locul 5 la Campionatul European de la Jerusalim-Israel în proba de 800 m și în țară find multipla Campioană Națională la diferite probe”.