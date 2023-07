În perioada 8-9 iulie la Craiova s-a desfășurat etapa finală a Campionatului Național de seniori și tineret Under 23. Competiția s-a desfășurat pe stadionul de atletism „Nicolae Mărășescu” și s-a bucurat de participarea a 269 de atleți din partea a 82 de cluburi. La etapa finală a Campionatului Național de seniori și tineret Under 23 au participat și doi atleți legitimați la Clubul Sportiv Municipal DORNA Vatra-Dornei.

Este vorba de Costiuc Claudia și Kore Robert Petru. De data aceasta, atleta de aur a Dornei a luat startul în finala de 800 de metri iar rezultatele nu s-au lăsat așteptate. Claudia Ionela Costiuc legitimata la CSM DORNA Vatra-Dornei și dubla legitimare CSM Bucuresți a terminat cursa cu o medalie de vicecampioană de tineret și locul 4 la senioare – 800 metri cu timpul de 2 minute 5 secunde 51 sutimi PB (cel mai bun rezultat personal) performanță de top european în sezonului, U20.

Kore Robert Petru legitimat la CSM Dorna Vatra-Dornei a ocupat poziția a 5 la categoria Tineret

Prâsneac Cristian antrenor la CSM DORNA Vatra-Dornei a declarat: ”Am plecat de acasă cu găndul de a face o cursă mare cu sportiva Costiuc Claudia exact cu o luna inainte de Campionatul European U 20 care are loc in perioada 7-10 August laJerusalim/Israel. Am vorbit cu sportiva că acestă cursă poate avea un rol important la Campionatul European. Sportiva a luat startul cu cele mai bune senioare din România iar după trecerea liniei de sosire s-a ales cu un loc fruntaș în clasament dar și cu un timp care ne da mari speranțe la Europene.

Aș vrea să mulțumesc și celor din spatele muncii noastre conducerii cluburilor CSM DORNA Vatra-Dornei , CSM Bucuresti cit și sponsorilor personali ai sportivei Apa Bucovina și Mol Romania”.