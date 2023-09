Marți, 5 septembrie, au fost turnați primii stâlpi ai viitoarei Săli Polivalente de 5.000 de locuri din municipiul Suceava. Pe șantier s-a aflat și primarul Ion Lungu care face permanent comandamente de lucru în teren pentru a impulsiona lucrările. De menționat că Sala Polivalentă se construiește în spatele zonei Metro pe o suprafață de 25.000 mp. Investiția care se ridică la peste 30 de milioane de euro se realizează cu fonduri europene.

