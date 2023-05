Primăria Ipotești a demarat lucrările de extindere și reabilitare a căminului cultural din centrul comunei. Primarul Dumitru Gulei a declarat că investiția se realizează cu fonduri de la bugetul local în sumă de 2,5 milioane de lei și că proiectul este unul deosebit. ” Se lucrează la interior și la subzidiri. Am păstrat numai pereții de la căminul vechi în rest am dat jos tot. Sala mare va avea o suprafață de peste 400 mp iar la etaj va fi o bibliotecă la care se va ajunge pe o scară exterioară. La interior va fi ceva frumos cu boltă nu cu tavan. Va fi un cămin frumos așa cum este și localitatea noastră”, a mai spus Dumitru Gulei. El a subliniat că lucrările au ca termen de execuție 15 luni.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating