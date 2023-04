Cu un an în urmă, la data de 1 aprilie 2022, odată cu intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 237/2022 privind înființarea Autorității Vamale Române, am creat premisele pentru demararea unei reforme a administrației vamale și realizarea unui cadru organizatoric și funcțional unitar al autorității vamale. Am început astfel să punem bazele unei soluții viabile de administrare și coordonare integrată a activității vamale și a resurselor bugetare alocate.

Având în vedere poziția geostrategică a României la confluența dintre Orient și Occident, faptul că gestionăm aproximativ 2.070 km din frontiera terestră externă a Uniunii Europene – a doua ca lungime după Finlanda, precum și statutul de stat membru cu drepturi depline în Organizația Tratatului Atlanticului de Nord și Uniunea Europeană, țara noastră se confruntă cu o paletă variată a infracționalității la frontiera de stat. Astfel, încă din prima zi am dat startul unor activități care să crească eficiența și capacitatea operativă a autorității vamale în combaterea fenomenelor de criminalitate transfrontalieră, fraudă vamală și evaziune fiscală.

Prin urmare, uitându-mă înapoi la ultimile 12 luni, sunt mulțumit să văd cum a crescut Autoritatea Vamală Română în acest an, devenind deja o administrație vamală inovatoare și eficientă, parteneră a comerțului onest, capabilă să protejeze interesele financiare, de siguranță și securitate ale UE și României, în colaborare cu alte agenții guvernamentale/internaționale și care dispune de instrumentele necesare pentru a răspunde în situațiile de criză și pentru a face față noilor exigențe în materie de politici publice.

La această aniversare de un an, sunt recunoscător și mulțumesc atât colegilor mei, cât și partenerilor și colaboratorilor noștri interni și externi. Vă asigur că Autoritatea Vamală Română va depune în continuare toate eforturile pentru a rămâne un partener corect şi de încredere pentru cetăţeni şi pentru mediul de afaceri.