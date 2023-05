Ștefan Mihalache alias Connect-R uimește din nou. În ultimii ani artistul și-a deschis adesea sufletul în fața marelui public și a vorbit deschis despre problemele din căsnicie și viciile sale. Iar sâmbătă a mai aruncat o serie de declarații-bombă, cu ocazia lansării cărții sale, intitulată „Din livada cu nuci”, potrivit click.ro.

„Am început să consum droguri, timp de patru ani, din 2009. Începusem să dau de bani, cocaină, femei… Astea erau la ordinea zilei. Practic, începusem să mă autodistrug, zilnic consumam droguri.

Slavă Domnului că m-am oprit la timp! Apartenența la grupul select al celor care fac bani din muzică mi-a transmis: «Haide, fă-o și tu!». Consumul de droguri a dus la degradarea mea. Nu mai eram foarte atent… În 2012 când am scos «Vara nu dorm», m-am simțit iarăși important. Iar felul meu de arata că mă simt important, în acel an, era cam așa: «Hai, cocaina pe masă! Consumăm cele mai scumpe droguri». Sănătatea începea să-mi fie afectată, apăruseră depresiile, anxietățile… Cum mi-am revemit? Am cunoscut-o pe Mihaela, Misha, fosta mea soție. Când am cunoscut-o, mă drogam… Când Mihaela a rămas însărcinată, se pregătea să nască, am renunțat la absolut tot. Am pus stop, pur și simplu, drogurilor și femeilor”, a spus Connect-R, conform sursei citate

Sursa foto: Facebook

Citește mai multe pe: https://click.ro/vedete/vedete-romanesti/bani-cocaina-femei-erau-la-ordinea-zilei-2270996.html