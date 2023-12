”Anul 2023 a fost cel mai bun an pentru turismul din Bucovina”. Concluzia a fost trasă de vicepreședintele Consiliului Județean, Niculai Barbă, care a ținut să aducă o serie de mulțumiri. ”Se cuvine a mulțumi oaspeților noștri dragi, turiștilor din țară și din străinătate care ne-au călcat pragul, alegând Bucovina autentică drept destinație pentru pelerinaje (avem 8 biserici Monumente UNESCO), drumeții (Serviciul Public Salvamont se ocupă de trasee și este mereu la post pe cea mai întinsă zonă montană din țară), recreere, pentru a petrece zile de neuitat în locuri de poveste, cu peisaje de vis, pentru gastronomia noastră unică, neegalabilă, pentru a trăi alături de ospitalierele gazde bucuria redescoperirii tradițiilor și obiceiurilor străvechi, așa cum doar în Bucovina se mai păstrează. Mulțumiri gazdelor acestor destinații, personalului din pensiuni și hoteluri, antreprenorilor și autorităților, care prin eforturile lor au reușit să contribuie la oferirea unor servicii pe gustul oaspeților noștri”.

Consiliul Județean Suceava, a spus barbă, continuă proiectele inițiate de președintele Gheorghe Flutur, cu evenimente și investiții, astfel că județul Suceava va beneficia în anul care vine de fonduri consistente pentru promovare și modernizarea unor importante obiective turistice. ”Înființarea în acest an a Organizației de Management a Destinației ,,Bucovina”, singurul OMD regional din țară, consider a fi cel mai mare succes al județului în domeniul organizării și instituționalizării în turism, este o recunoaștere a eforturilor comune depuse de autorități și mediul de afaceri. Prin acest OMD vom putea trece în anul 2024 la un nivel superior în promovarea și dezvoltarea infrastructurii în turism, marele atu al funcționări OMD – ului fiind parteneriatul administrație – mediu de afaceri. Bucovina s-a consolidat în acest an ca brand, iar județul Suceava și-a consolidat poziția de top în turismul din România, fiind nelipsit de pe podium în orice clasament pe turism. Premiile obținute în acest an, la nivel național și international, certifică încă o dată acest lucru. Hai în Bucovina! La anul și La mulți ani!”, a mai spus Niculai Barbă.