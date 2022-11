În urma recentei analize privind stadiul pregătirii traseelor turistice pentru sezonul de iarnă, a reieșit că totul va fi gata cu mult timp înainte de termenul prevazut, a anunțat vicepreședintele Consiliului Județean, Niculai Barbă.

”Mâine, salvamontiștii vor fi pe traseul Via Transilvanica, împreună cu cei de la Tășuleasa Social, pentru reamenajarea tronsonului între Obcina Feredeului-Vf. Pietriș și Vatra Moldoviței. De curând a fost reamenajat și traseul pe ruta de iarnă din Masivul Călimani, între parcarea exploatării și Halda Ilvei.

Odată finalizată pregătirea traseelor, salvamontiștii se organizează pentru a răspunde tuturor provocărilor din sezonul rece. Astfel, salvamontiștii suceveni contribuie substanțial la asigurarea unui turism sigur în zona de munte a județului Suceava. In acest context, SALVAMONT Suceava va fi parte a campaniei de promovare a brandului Bucovina și a județului Suceava.

Consiliul Județean Suceava asigură sprijin financiar atât pentru asigurarea bazei materiale, dotarea fiind una de cel mai înalt nivel, precum și pentru stimularea, pregătirea și perfecționarea salvamontiștilor, personalul formând o adevărată echipă, o echipă de excepție. Chiar în ultima ședință de Consiliu Județean a fost adoptată o Hotărâre în acest sens, iar începând de luni, doi salvatori montani participă la un stagiu de pregătire pentru paramedici”, a declarat Barbă.