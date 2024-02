Bergenbier S.A., parte a grupului Molson Coors Beverage Company, a fost certificată Angajator de Top în România, în baza unei evaluări care acoperă peste 20 de criterii din sfera resurselor umane. Printre acestea se numără strategia de resurse umane, mediul de lucru, atragerea de talente, educația, diversitatea, echitatea și incluziunea.

„Organizația noastră este construită pe valori puternice, iar toate acțiunile pe care le întreprindem au în centrul lor oamenii. Ne-am concentrat pe parcursul ultimilor ani să dezvoltăm strategii coerente de resurse umane și să aducem programe de dezvoltare profesională pentru colegii noștri. Ne bucurăm să vedem că toate eforturile noastre sunt apreciate și mă bucur că Bergenbier S.A. este o companie recunoscută ca fiind un angajator de top în România”, a punctat Mihai Voicu, Director General Bergenbier S.A.

Această certificare, acordată de Top Employers Institute, arată devotamentul organizației pentru a forma și menține un mediu de lucru corect și a asigura condiții de lucru cât mai bune pentru angajații săi, prin politici și strategii coerente de resurse umane.

„De ani de zile, în Bergenbier S.A. construim echipe și moduri noi de lucru, formăm și atragem specialiști și investim în strategii sustenabile pentru bunăstarea oamenilor. Facem toate aceste lucruri respectând valorile bine stabilite pe care le avem și care, de fapt, ne-au adus astăzi în acest punct de a fi certificați ca Angajator de Top în România. Printre cele mai importante valori se află încrederea reciprocă, prietenia care definește atât brand-ul nostru central, cât și politica de resurse umane după care ne ghidăm, dar și transparența informațiilor și diversitatea, în toate dimensiunile ei” a adăugat Ana Robinson, Director de Resurse Umane Bergenbier S.A.

Bergenbier S.A s-a alăturat celorlalte țări Molson Coors din Europa Centrală și de Est care au primit această certificare, printre care Ungaria, Serbia, Bulgaria, Cehia sau Croația. Programul Top Employer este cel care a certificat și premiat de-a lungul timpului peste 2.200 de angajatori cu performanțe deosebite din 122 de țări, aflate pe cinci continente.

„Vremurile excepționale scot la iveală tot ce este mai bun din oameni și organizații și am constatat acest fapt atunci când am finalizat programul nostru de certificare Top Employers din acest an. Suntem mândri să anunțăm și să celebrăm grupul de angajatori orientați către oameni, din acest an: Top Employers 2024”, a spus David Plink, CEO Top Employers Institute.