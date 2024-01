Bergenbier S.A., parte a grupului Molson Coors, are un nou membru în echipa de leadership, prin Victor Teioșanu, Director de marketing.

„Suntem încântați să îl primim în echipă pe Victor Teioșanu, un profesionist în marketing și în industria berii, care are o viziune orientată către rezultate. Mă bucur că ne putem baza pe experiența și pe cunoștințele lui extrem de valoroase în atingerea obiectivelor noastre de business și sunt sigur că va fi un membru de bază în echipa Bergenbier S.A.”, a punctat Mihai Voicu, Director General Bergenbier S.A.

Victor Teioșanu a deținut anterior roluri de leadership în companii multinaționale, atât în FMCG, cât și în industria de retail, a activat mai mult de 15 ani în brand management și trade marketing și are o cunoaștere largă a industriei berii din România.

„Mă bucur să fiu înconjurat de o echipă de profesioniști ai unei industrii extrem de frumoase și efervescente și să descopăr la Bergenbier S.A. un loc al prieteniei și colegialității. Dincolo de proiectele extraordinare și brand-urile simbol, am găsit o companie responsabilă, cu direcții și strategii ambițioase”, a completat Victor Teioșanu, Marketing Director România.

Bergenbier S.A. este unul dintre cei mai importanți producători de bere din România, cu un portofoliu vast, ce acoperă toate momentele de consum. De asemenea, compania are o direcție clară de sustenabilitate pe trei piloni: oamenii, mediul înconjurător și consumul responsabil de alcool.

