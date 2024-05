Bergenbier, sponsor oficial al Echipei Naționale de Fotbal a României, și Cinema City susțin filmul calificării tricolorilor la Campionatul European din Germania. Avanpremiera peliculei „În inima Naționalei”are loc în data de 13 mai, în toate cele 21 de cinematografe Cinema City din țară, iar spectatorii vor avea parte de surprize din partea producătorului de bere. Fiecare persoană peste 18 ani va primi o bere și o eșarfă din partea Bergenbier, pentru a susține echipa în meciurile din această vară.

„Fotbalul și Echipa Națională sunt două elemente din ADN-ul brandului Bergenbier și ne bucurăm să fim un sponsor care de-a lungul timpului a fost alături de tricolori când au adus victorii importante, la fel cum am fost alături și în momentele mai dificile. Calificarea la Campionatul European, după opt ani de pauză, înseamnă o mare bucurie pentru noi toți, suporterii echipei, și ne bucurăm să susținem filmul acestui moment, alături de partenerul Cinema City. Bergenbier este berea suporterilor, a spiritului de prietenie și credem că povestea calificării va oferi oamenilor o nouă perspectivă a acestei performanțe”, spune Victor Teioșanu, Director de marketing Bergenbier S.A.

„În inima Naționalei” spune povestea unei echipe în care aproape nimeni nu mai credea, este o poveste din culisele campaniei de calificare la EURO 2024. Filmul este un documentar care invită spectatorii să descopere jucătorii din alt unghi, unul în care au devenit echipă și apoi o familie.

„Echipa de suporteri Cinema City se alătură fanilor Echipei Naționale. Spectacolul fotbalistic se mută pe marele ecran, iar sala de cinema este locul unde spectatorii trăiesc intens emoțiile. Ne place performanța și acest parteneriat se potrivește perfect cu valorile Cinema City”, adaugă Ioana Ionescu, Marketing Manager Cinema City.

Bergenbier a revenit la Echipa Națională ca sponsor în 2023 și este unul dintre brandurile care au stat până acum cel mai mult alături de tricolori, fiind aproape de echipă timp de 14 ani, între 1998 și 2008 și în perioada 2015-2019. După campania de succes pentru EURO 2024, producătorul de bere va susține drumul echipei și la Cupa Mondială din 2026.

Despre Bergenbier S.A.

Parte a grupului Molson Coors Beverages Company Central & Eastern Europe, compania Bergenbier S.A. a fost fondată în 1994, iar cea mai importantă marcă din portofoliul său, Bergenbier, a fost lansată un an mai târziu. Astăzi, Bergenbier S.A. este în top trei companii producătoare de bere din România, având o fabrică modernă la Ploieşti şi o reţea performantă de distribuţie naţională. Bergenbier S.A. acordă o atenție sporită impactului pe care îl are în comunitate și asupra mediului. Portofoliul companiei cuprinde mărci care acoperă toate segmentele pieţei. Pe lângă berile produse la Ploiești – Bergenbier, Caraiman, Fresh, Staropramen, Staropramen Unfiltered, Stella Artois, Beck’s, Noroc, Löwenbräu – compania importă și distribuie în exclusivitate specialitățile pragheze Staropramen Dark, berile de abație belgiene Leffe și Hoegaarden, berea americană Miller Genuine Draft, cea mai iubită bere mexicană, Corona, precum și berea albă germană nefiltrată Frazinskaner. De asemenea, compania are în portofoliu și variantele 0.0% alcool pentru Stella Artois și Staropramen.

Despre Molson Coors

De peste două secole, Molson Coors fabrică băuturi care aduc oamenii împreună pentru a se bucura de toate momentele vieții. De la Coors Light, Miller Lite, Molson Canadian, Carling și Staropramen la Coors Banquet, Blue Moon Belgian White, Saint Archer Gold, Leinenkugel’s Summer Shandy, Creemore Springs și multe altele, Molson Coors produce unele dintre cele mai îndrăgite și emblematice mărci de bere realizate vreodată. În timp ce istoria companiei este înrădăcinată în bere, Molson Coors oferă un portofoliu modern care se extinde dincolo de industria berii cu cocktail-uri carbonatate, cafea, vin, kombucha, cidru și multe altele. Molson Coors Beverage Company este o companie cotată la bursă, care operează prin Molson Coors America de Nord și Molson Coors Europe și este tranzacționată la New York și la bursa canadiană (TAP). Angajamentul companiei de a ridica standardele industriei și de a lăsa o amprentă pozitivă asupra angajaților, consumatorilor, comunităților și mediului se reflectă în Our Beer Print și în obiectivele de sustenabilitate 2025. Pentru a afla mai multe despre Molson Coors Beverage Company, vizitați molsoncoors.com sau pe Twitter @MolsonCoors.