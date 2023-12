Primăria orașului Siret încheie acest an cu un bilanț record în ceea ce privește volumul investițiilor. Așa cum a declarat primarul Adrian Popoiu, valoarea investițiilor finalizate în acest an depășește 20 milioane de euro din fonduri europene ”cu mult peste bugetul propriu pe mai mulți zeci de ani, astfel că 2023 reprezintă cel mai intens an cu investiții de după 1989”. Popoiu a arătat că în acest an au fost finalizate cu succes mai multe investiții importante care au transformat Siretul într-un loc mai bun pentru toți locuitorii. Primarula enumarat: Asfaltarea mai multor străzi: Sucevei, Tudor Flondor, 28 Noiembrie, Rogojeștilor; Noul Ambulatoriu Integrat al Spitalului de Boli Cronice dotat cu o sumedenie de echipamente moderne precum computer tomograf sau altele menite pentru balneo-fizioterapie, ecografie, boli interne, pediatrie etc.; Parcul Științific și Tehnologic cu dotări moderne cu ajutorul cărora se vor forma tinerii în domenii relevante pentru piața muncii actuale; Centrul de tineret împreună cu biblioteca; Centrul de zi pentru seniori din str. Castanilor; Blocurile de locuințe din str. Castanilor și Rogojeștilor; Achiziționarea și livrarea celor 4 microbuze electrice; Centrele de servicii integrate de la Mănăstioara și Pădureni.

”În curs de finalizare, cu recepții programate în primele luni ale noului an sunt: Muzeul de istorie, Centrul educațional cu sala de sport și terenul acoperit, parcurile centrale, parcarea de pe str. Sucevei, autogara și autobaza pentru transportul public local, dar și blocul ANL. Urmează să repartizăm locuințele din str. Castanilor și Rogojeștilor pentru ca mai multe familii să se bucure de condiții moderne de locuit. Am continuat să promovăm cultura și educația în comunitatea noastră, organizând evenimente cultural-sportive de excepție și susținând proiecte educaționale pentru tineri. Este vizibil ce pași uriași am făcut spre dezvoltarea noastră continuă și nu ne oprim aici!”, a spus primarul.

El a amintit câteva obiective pentru anul următor. ”Cel mai important obiectiv pentru anul următor este asfaltarea DJ 291A Pădureni-Mănăstioara, deoarece abia de curând s-au finalizat lucrările ACET pe aceste tronsoane și putem demara lucrările fără întreruperi. Continuăm asfaltarea a altor 15 străzi afectate de lucrările ACET Suceava. Dotarea școlilor și grădiniței cu echipamente moderne pentru copii și cadre didactice în valoare de aprox. 1 milion de euro. Începem lucrările de construcție la noile investiții: creșa, anveloparea liceului, a internatului de la școala profesională, a pavilionului A la spital, construirea blocului pentru specialiști din domeniul medical și educație. Continuăm să protejăm mediul înconjurător și să implementăm soluții pentru un oraș mai verde și mai sustenabil prin demararea investițiilor în cartierele orașului, dar și platforma de depozitare a marilor deșeuri. Continuăm cu organizarea unor evenimente culturale, educative și sportive de impact și cu multe beneficii pentru comunitatea noastră. Ne concentrăm pe calitate și ne ferim de kitsch-uri pentru a evita irosirea banului public.

Cu un spirit comunitar puternic și determinare, suntem gata să facem din orășelul nostru un loc mai bun și mai prosper în anul ce vine”, a spus Adrian Popoiu.