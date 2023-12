Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, a fost luat la întrebări de un enoriaș în legătură cu tăierea unor tei bătrâni din jurul unei biserici din județ. ”În spațiul public (Facebook) au apărut imagini cu „măcelul” unor arbori sănătoși și vechi de sute de ani aflați în jurul Bisericii ….. din Parohia ……. Este vorba de câțiva tei cu valoare sentimentală pentru locuitorii satului și nu numai. Copaci de o frumusețe rară, care aduceau locului un plus de culoare și făceau parte din creația Domnului. Consider că prin acest gest fără sens a fost afectată imaginea și frumusețea parohiei și a locului. Totodată, au fost îndepărtați și un număr de pomi fructiferi aflați în proximitatea bisericii din care au gustat generații la rând de copii. Personal consider că natura și vegetația fac parte din lucrarea lui Dumnezeu, iar casa Domnului ar trebui să fie înconjurată de natură. Înaltpreasfinția voastră, aș dori să vă întreb care a fost motivul pentru care ați permis o astfel de acțiune? Regăsiți atașate pozele cu frumusețea locului înainte și cu aspectul de după defrișări”, a întrebat enoriașul.

IPS Calinic: ”Erau tei putrezi și scorburoși, care constituiau de asemenea un pericol pentru cei aflați în curtea bisericii, dar și pentru cele două clădiri (biserica parohială și casa socială)”

”Acțiunea semnalată de dumneavoastră a avut loc pe 29 decembrie 2023, fiind demarată la inițiativa și cu sprijinul enoriașilor (29 dintre aceștia au participat efectiv la tăierea copacilor și au semnat procesul verbal), pentru a înlesni lucrările de racordare la rețeaua de apă și la cea de canalizare, de montare a unui hidrant și de amenjare a unui spațiu de parcare pentru mașini. Conform procesului verbal, au fost tăiați patru pomi fructiferi neproductivi, care se uscaseră nefiind îngrijiți corespunzător, un salcâm ce se înclinase peste firele electrice și se putea prăbuși oricând pe drumul județean și mai mulți tei putrezi și scorburoși, care constituiau de asemenea un pericol pentru cei aflați în curtea bisericii, dar și pentru cele două clădiri (biserica parohială și casa socială). Mai mult, rădăcinile acestora crescuseră sub temelia bisericii, afectând structura zidurilor și producând fisuri. Procesul verbal este însoțit și de multe fotografii făcute ieri, mult mai recente decât cele postate pe diferite pagini de internet”, a răspuns IPS Calinic.