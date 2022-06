Joi, în jurul orelor 12:44, patrula din cadrul Secției 7 Poliție Rurală Mălini a identificat pe DN2E Cornu Luncii un ansamblu auto este condus de un bărbat domiciliat în comuna Lechinţa, judeţul Bistriţa-Năsăud, șofer care nu posedă permis de conducere valabil în România.

Șoferul emana halenă alcoolică motiv pentru care a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind de 1,38 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Având în vedere rezultatul testării, conducătorul auto a fost condus la Spitalul municipal Fălticeni, în vederea recoltării de probe biologice de sânge, acesta refuzând recoltarea de probe biologice.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii până la soluţionarea dosarului penal aflat în lucru la Postul de Poliţie Cornu Luncii, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ,,conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului” şi ,,conducerea unui vehicul fără permis de conducere” fapte prev. şi ped. de art. 336 alin. (1) şi art. 335 alin. (1) din C. pen.

Șoferul a fost reținut de către lucrătorii de poliție pentru o perioadă de 24 de ore începând cu data de 16.06.2022 ora 19:30.

În baza ordonanței de reținere, suspectul a fost condus și introdus în Centrul de Reținere și Arest Preventiv din cadrul I.P.J. Suceava.