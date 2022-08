În perioada pandemiei, Bodo, alias Bogdan Marin, de la formația Proconsul, s-a mutat alături de frumoasa lui soție, Loredana și de cei doi fii ai lor, Dani și Filip, în Argeș, în localitatea Dobrești. Acolo locuiesc într-o căsuță superbă, spațioasă, unde își ocupă vremea cu diferite activități.

Și copilașii s-au obișnuit cu noul habitat și au diferite îndeletniciri, printre care pasiunea pentru fotbal, doar că aici celebrul artist a întâmpinat niște probleme.

Artistul și soția sa au vrut să-și dea copiii la un club de fotbal cu notorietate în Pitești, doar că i-au retras în secunda doi atunci când au constatat că pe grupul de WhatsApp au început să se trimită poze indecente. ,,Dani și Filip au jucat fotbal la Academia ,,Mircea Rădulescu”, în Voluntari. Mutându-ne, am încercat să dăm băieții la o echipă de fotbal din Pitești, cu renume, cu nume… în fine, nu contează. Așa am intrat noi în grupul părinților, pe WhatsApp și primește nevastă-mea niște poze porno pe grupul părinților. Ia uite, prietene, ce am aici: henț-careu direct! Și atunci am spus penalty, cartonaș roșu echipa și am luat copiii repede de acolo. Dacă pe grupul părinților e așa, atunci e nasol. Am retras copiii de acolo”, a povestit Bodo, potrivit sursei citate.

