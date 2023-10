Sâmbătă, 14 octombrie, cu prilejul sărbătorii Sfintei Cuvioase Parascheva, la Mănăstirea Sihăstria Râșcăi a fost adus Brâul Maicii Domnului. Primirea odorului a fost una cu adevărat emoționantă. Alaiul a fost așteptat cu colaci de mai mulți primari din zonă. Cu această ocazie a sosit și o delegație de 11 arhierei din țară și străinătate care a fost întâmpinată de armimandritul Mihail, starețul așezământului monahal.

Brâul, făcător de minuni şi vindecător de boli, despre care se spune că l-a țesut însăși Maica Domnului, a fost depus spre închinare în biserica mănăstirii. Duminică, 15 octombrie, va avea loc sfințirea sfântului lăcaș.

Mănăstirea Sihăstria Râșcăi este unul dintre puținele lăcașuri de cult noi ce este înfrumusețat la exterior cu pictură murală, întocmai ctitoriilor voievodale din vremea domnilorilor Ștefan cel Mare și Petru Rareș.

Cu ocazia sfințirii din această duminică, cei prezenți vor putea trece prin altarul mănăstirii.

Foto: Cătălina Vartic, facebook