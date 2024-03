Noi detalii ies la iveală despre destrămarea trupei „Gașca Zurli”. Actorul Ionuț Varodi, cel care îl interpreta pe „Bucătărașul Lulu” a vorbit în exlusivitate pentru Click! despre despărțirea de Mirela Retegan, dar și despre planurile sale de viitor pe care deja le-a pus în practică.

„Viitorul meu sună foarte bine! În primul rând mi-am deschis propria agenție de publicitate, întrucât am fost și social media manager și am avut rezultate foarte bune, nu îmi pot ignora pasiunea pentru online. Deja am început să lucrez cu două companii și un artist. Pe lângă asta, îmi doresc să mă întorc pe scenă, încă nu știu sub ce formă, îmi doresc să cânt, să joc, să încerc cât mai multe lucruri noi. Nu îmi doresc să mă întorc acolo. Atunci când un lucru se termină, oricare ar fi motivul, e clar că e gata”.

„Bucătărașul Lulu” a mai mărturisit pentru Click! și că îi lipsește un singur lucru după plecarea din Gașca Zurli:

„Întotdeauna o să îmi fie dor de energia lor. Copiii sunt cel mai greu public, dacă îi câștigi, știi că ești pe calea cea bună. Dar nu s-a terminat! O să lucrez chiar mai îndeaproape cu ei, sunt în discuții foarte avansate pentru postul de “profesor” la o școală de teatru. Când am stabilit ceva, anunț pe Instagram sigur. Acolo este locul în care petrec cel mai mult timp online”.

Sursa foto: Facebook

