Actorul Ionuț Varodi, cel care îl interpreta pe bucătărașul Lulu, a făcut declarații despre plecarea lui din Gașca Zurli. A spus adevărul despre demisie. Click! amintește că Gașca Zurli s-a destrămat cu puțin timp înainte să aniverseze 18 ani.

S-a spart Gașca Zurli, iar situația i-a uluit pe fani, dar mai ales pe părinți. Trupa-fenomen, atât de iubită de cei mici, a rămas, recent, fără membri importanți. „Nu este datoria noastră să spunem concret ce s-a întâmplat. Din punctul meu de vedere, nu are nicio legătură cu maturizarea și cu trecerea timpului, absolut nicio formă. Cu siguranță ar mai fi mers o perioadă. Faptul că oamenii vor să-și facă o familie nu a fost motivul plecării. A fost la pachet, noi am mers împreună să ne dăm demisia, doar că am anunțat într-un timp diferit, pentru că fiecare anunță și vorbește despre asta când e pregătit”, a spus Ionuț Varodi, în exclusivitate pentru Xtra Night Show de la Antena Stars, conform sursei citate.

„Deci, eu aș fi putut continua lejer, dar în urma anumitor acțiuni neprietenoase neapărat, am ajuns la concluzia că singura soluție e demisia.​ Nici măcar nu avea legătură cu locul de muncă, pentru că mie mi-a plăcut foarte mult locul de muncă. A avut legătură cu un om anume”, a mai adăugat acesta.

Sursa foto: Facebook

