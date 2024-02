Municipiul Rădăuți are buget! Și nu unul oarecare ci unul al dezvoltării. Bugetul a fost aprobat în ședința Consiliului Local de luni, 5 februarie, și prevede ca 59% din sume să fie folosite pentru dezvoltare și 41% pentru funcționare. ”Anunț cu bucurie că bugetul a trecut cu un număr foarte mare al consilierilor locali care au votat pentru asta indiferent de coloratura politică și țin să le mulțumesc. Anunț că deși este un an greu din punct de vedere financiar și nu am avut la îndemînăde sumele de care am dispus anul trecut, am putut creiona un buget destinat dezvoltării. Asta datorită implementării fondurilor europene care au făcut să putem întoarce balanța cheltuielilor de funcționare spre cea a cheltuielilor pentru dezvoltare de la procentul de 41% pe ceea ce cheltuim efectiv la 59% pe ceea ce dezvoltăm în municipiul Rădăuți. Acesta nu este un lucru minor pentru că cheltuielile pe funcționare au crescut fantastic și nu vreau să detaliez dar de multe ori suntem puși în fața faptului împlinit. Cu toate că s-a specificat și în ședința Consiliului Local, noi am fost felicitați pe această cale că am mers cu cheltuielile de anul trecut. Practic nu am pus nimic în această zonă și am mers doar pe dezvoltare. Am reușit să creionez un buget extraordinar și vreau să le mulțumesc și colegilor din Primărie care au muncit la acest lucru în special domnului director Silviu Ursescu”, a declarat primarul Bogdan Andrei Loghin.

”Am reușit să creionez un buget extraordinar și vreau să le mulțumesc și colegilor din Primărie care au muncit la acest lucru în special domnului director Silviu Ursescu”

Loghin a ținut să-și anunțăe cetățenii că 2024 va fi un an al asfaltărilor. ”Rădăuțenii ar trebui să știe că va fi anul asfaltărilor și asta au spus și colegii din Consiliul Local care s-au bucurat. În afară de Programul ”Anghel Saligny” cu cele 12 străzi incluse, program care va demara chiar de săptămâna viitoare pentru că vremea este bună și vom pregăti terenul pentru asfaltare, vom merge în continuare la asfaltare cu strada Volovățului, la ieșire din Volovăț, cu strada Simion Bărnuțiu șerpuită printre blocuri până în strada Mihai Viteazu și strada Mihail Kogălniceanu. Intră în programul de asfaltare strada Luncii pe care tot am promis că o asfaltăm. Am tratat-o cu prioritate pentru utilități și acolo ACET a reușit să introducă și canalizarea astfel încât anul acesta putem interveni cu asfalt. Mai sunt proiecte pe CNI depuse pentru a asfalta toate intrările în Rădăuți rămase neasfaltate cum ar fi Calea Bucovinei, strada Putnei, strada Ștefan cel Mare, strada Calea Cernăuți și strada Mihai Viteazu în totalitate pentru că aceste străzi influențează viața tuturor rădăuțenilor și nu numai”, a spus primarul de Rădăuți.

”Vă asigur că anul acesta va fi anul dezvoltării”

Bogdan Loghin a precizat că în bugetul pe 2024 au fost prinse fonduri, mai exact o primă rată, pentru a cumpăra clădirea de la Lac. ”Acolo va trebui făcută o expertiză, o evaluare și în momentul în care vom avea toate datele așa cum am promis vom veni în consultare publică pentru a o putea achiziționa și implicit pentru a parcurge pașii următori de accesare a fondurilor europene și să facem din acea locație o locație de vis. La fel vreau să spun că din punct de vedere al fodurilor europene am parcurs aproape toate zonele posibile de la termizolarea fațadelor precum clădirea SPCLEV a Primăriei, a școlii Mihai Eminescu. Am reușit să atragem fonduri și vom semna cât de curând contractul de finanțare pentru modernizarea iluminatului public. Este un lucru extraordinar de așteptat pentru că nu vom mai vedea lămpi vechi și un iluminat difuz. Vom semna contract pentru containere și zone de colectare a gunoiului așa cum ne dorim cu toții din acelea europene nu în care îți este groază să ajungi să depozitezi gunoiul. Sunt foarte multe investiții în școli. Educația nu a fost lăsată în aer, spitalul nu a fost lăsat în aer. Am alocat bani pentru documentația pentru a face spitalul de care tot am povestit, cel de infecțioase din spatele spitalului nou, o construcție extrem de importantă pentru municipiul Rădăuți și multe multe alte proiecte care au fost până la urmă în consultare publică. Nimic din ceea ce am pus în acest buget nu este la întâmplare. Aceste proiecte vin după ce m-am consultat cu cetățenii, din ceea ce mi-au scris ei și cu care am interacționat de atâta timp. Vă mulțumesc și vreau să vă spun că a fost un mandat foarte greu până acum, cu foarte multe provocări. Uitați că am trecut și peste iarnă. Din momentul ce am făcut promisiunea că rădăuțenii nu vor mai suferi de frig am respectat-o deși ne-a fost extrem de greu. A trebuit chiar să renunțăm la anumite obiective de investiții anul trecut pentru a asigura agentul termic dar vă asigur că anul acesta va fi anul dezvoltării”, a încheiat Bogdan Loghin.