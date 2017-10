In perioada 21-22 Septembrie 2017, cei 26 de elevi ai Colegiului Tehnic „Petru Muşat” Suceava, pregătiţi in sistem de invatamant dual pentru calificarea Operator în fabricarea și prelucrarea celulozei şi hârtiei, au participat la un team building organizat de AMBRO SA.

Actiunea a debutat cu o vizita la Ambro, unde elevii si profesorii coordonatori au vazut procesul de productie al hartiei si ambalajelor din carton ondulat, au facut cunostinta cu managementul companiei si au asistat la o prezentare a grupului Rossmann Romania. Ulterior, elevii, profesorii si tutorii de practica s-au deplasat la o pensiune din judetul Suceava, unde au participat la activitati care au incurajat comunicarea si lucrul in echipa, initiativa si creativitatea. Au fost 2 zile pline de distractie si voie buna, in care elevii, profesorii si tutorii s-au cunoscut mai bine intre ei si si-au stabilit asteptarile de la noua provocare.

„In continuare elevii vor beneficia de o bursa lunara in valoare de 200 lei oferiti de Ambro SA pe toata perioada scolarizarii, dar si de burse de performanta dupa primul an de studiu. Multumim Ambro SA pentru organizarea acestui eveniment si implicarea in parteneriatul nostru. Le uram mult succes elevilor in noul an scolar!”, a declarat prof. dr. Maria Teodoreanu.