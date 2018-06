Actualele partide aflate la putere, PSD și ALDE, au pus pe primul loc în Programul lor de guvernare sărăcirea românilor și subdezvoltarea României, este de părere senatorul PNL de Suceava, Daniel Constantin Cadariu. ”Când vorbim despre lipsa de implicare a guvernării PSD-ALDE în dezvoltarea României trebuie evidențiată și lipsa de investiții majore în dezvoltarea infrastructurii rutiere”, a spus Cadariu. Această problemă, a arătat parlamentarul liberal, a fost menționată de PNL în moțiunea de cenzură „Demiterea Guvernului Dragnea-Dăncilă, o urgență națională!” depusă miercuri în Parlament. ”Când vine vorba despre proiectele de infrastructură de transport actualul Guvern supralicitează la maxim numărul de kilometri de autostrăzi pe care promite să îl finalizeze. Asistăm la o sarabandă a declarațiilor, contrazisă de realitatea din teren, dar și de reprezentați ai instituțiilor europene care atrag atenția prin scrisori oficiale, ținute la secret de actuala guvernare că România nu are o infrastructură dezvoltată pentru că autoritățile responsabile nu reușesc să absoarbă fondurile europene destinate domeniului transporturilor și nu au pregătite proiecte mature prin care să atragă cele 5,1 miliarde de euro alocate României prin POIM 2014-2020”, a subliniat Cadariu.

”În anul Centenarului, unirea regiunilor istorice prin rețele de transport de mare viteză, rutieră sau feroviară, rămâne un vis prea îndepărtat”

El constată că domeniul transporturilor „se află în groapă”, situație evidențiată chiar și de comisarul european Corina Crețu, care a avertizat în mod oficial că România va pierde bani la acest capitol. ”Strigătul de disperare al românilor și revolta față de ritmul extrem de lent în care se concretizează proiectele mari de investiție în domeniul transporturilor sunt ignorate total de către Guvern. Am asistat la un marș de protest al locuitorilor din Moldova, primul de o asemenea anvergură din istoria post-decembristă, un manifest public critic la adresa autorităților care tergiversează implementarea proiectelor de infrastructură atât de necesare pentru conectarea acestei regiuni cu restul țării și mai departe cu Europa. Iar cel mai mare demers civic din această țară s-a lovit de un zid de nepăsare. De câte marșuri de protest mai aveți nevoie pentru a înțelege că răbdarea românilor are limite? E nevoie de un marș și pentru a se trece la finalizarea centurii Sucevei? Ce ar mai trebui de făcut pentru realizarea rutelor ocolitoare Rădăuți sau ale marilor orașe precum București, Iași, Bacău etc. În anul Centenarului, unirea regiunilor istorice prin rețele de transport de mare viteză, rutieră sau feroviară, rămâne un vis prea îndepărtat. Ceea ce îi unește tot mai mult pe români este indignarea față de un Guvern dezinteresat de problemele reale”, a spus senatorul PNL de Suceava. El a făcut referire și la recentele declarații „halucinante” ale ministrului transporturilor, Lucian Șova, care afirma că dacă în România vor fi construite autostrăzi vor crește salariile, iar multinaționalele vor pleca în alte țări.

”O astfel de declarație sintetizează programul de dezvoltare al PSD-ALDE și anume lipsa de implicare a actualei guvernări pentru dezvoltarea infrastructurii, dar și pentru creșterea reală a veniturilor românilor.

Toate acestea demonstrează în mod clar că România este condusă în momentul de față de un veritabil guvern anti-dezvoltare”, a concluzionat Daniel Cadariu.